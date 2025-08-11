Caldas llora la partida de Miguel Uribe

Manizales

Las frecuentes visitas del senador al departamento de Caldas se debían a que la familia paterna de su hermana reside en municipios como Chinchiná y Palestina, según lo expresó en entrevistas concedidas a Caracol Radio en Manizales, donde siempre destacaba su cercanía con esta región.

El 17 de marzo aquí en nuestros micrófonos habló sobre las protestas de los docentes y esto nos dijo:

“Es inaceptable que hoy en promedio un joven pierda 72 días del año por cuenta de paros. Es un costo irreparable en conocimiento, formación que no estamos dispuestos a aceptar. Por eso yo he dicho con contundencia, cuando yo sea presidente se acaban los paros de Fecode, porque día de paro no hay pago. El derecho a la libre asociación no está por encima del derecho a la educación de nuestros niños”.

No logró cumplir la última cita con Caldas

Para el domingo 8 de junio de 2025, un día después del atentado, el senador tenía programada una visita al municipio de Belalcázar, como parte de su agenda política, con el fin de reunirse con seguidores del Centro Democrático en Caldas, al respecto la Diputada Karen Suárez destacó que “nos encontramos esta mañana con una con una noticia bastante triste que no solamente enluta los corazones de quienes somos miembros de esta organización política del Centro Democrático, sino de todo un país, no tenemos palabras para esto, era un hombre joven lleno de vida con gran ímpetu que al escucharlo, al desplazarnos con él en diferentes municipios, con las diferentes personas, grupos, solo tenía tenía buenas intenciones para este país, y quería aportar grandes cosas, contribuir muchísimo pues a esta patria”, destacó la diputada.

Mensaje del Alcalde de Manizales

El mandatario manizaleño, Jorge Eduardo Rojas, entregó su mensaje de condolencias a la familia del congresista Miguel Uribe y rechazó una vez más los hechos violentos y de inseguridad que vive el país.

“Hoy todo el país lamenta la partida de Miguel Uribet Turbay, una joven promesa que estaba tratando de hacer patria. Uno de esos jóvenes que no se dedicó a sacar adelante su vida personal, sino la colectiva del país. Es por eso que es doblemente doloroso. El país no puede seguir perdiendo a sus jóvenes promesas. El país no puede seguir estando en esta violencia. Los extremos se tienen que calmar y tratar de llegar a un centro y tratar de estar aún de acuerdo en el desacuerdo. La política no puede incentivarse por el odio. Hoy desde Manizales mandamos un abrazo para la esposa de Miguel Uribe, para María Claudia, para su hijo Alejandro, a sus hijas, a su padre Miguel”, destacó el alcalde Rojas.

Mensaje del Gobernador de Caldas

El gobernador de Caldas a través de su cuenta de X dijo lo siguiente “Mi solidaridad con la familia y allegados de Miguel Uribe Turbay. Que su partida sea un llamado a fortalecer el respeto por la vida, la convivencia pacífica y el diálogo”.

“Desde el departamento de Caldas, el gobernador, la Asamblea Departamental, las instituciones cívicas, todo el gabinete; lamentamos profundamente el vil asesinato del Dr. Miguel Uribe Turbay. Esa muerte infame, esa muerte que nos duele a todos, que no debería suceder. Nadie en Colombia por ideología política debería perder su vida”.