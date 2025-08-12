Bogotá decreta duelo por muerte de Miguel Uribe Turbay: colegios tendrán clases pero sin fiestas

Colombia

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 371 de 2025, mediante el cual se declararon tres días de duelo en la ciudad por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. La medida, que busca rendir homenaje a su memoria y reconocer su trayectoria pública, incluye la orden de izar la bandera a media asta en todas las entidades del Distrito Capital.

En ese contexto, la Secretaría de Educación del Distrito precisó que los colegios oficiales continuarán con sus clases con total normalidad, aunque deberán suspenderse todas las actividades de carácter festivo durante el tiempo que dure el duelo.

“La Secretaría de Educación se une al sentimiento de dolor que embarga a la ciudad y reitera su rechazo a toda forma de violencia”, indicó la entidad en un comunicado.

Qué establece el Decreto 371 de 2025

De acuerdo con el texto oficial, firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la decisión se adoptó como consecuencia del fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto tras más de dos meses de tratamiento médico luego de un atentado en la localidad de Fontibón.

La norma contempla:

Tres días de duelo oficial en Bogotá.

Bandera a media asta en todas las entidades públicas del Distrito.

Homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, reconociendo su trabajo como concejal, secretario de Gobierno y senador.

Mensaje de condolencia

La Secretaría de Educación envió un mensaje a la familia, amigos y allegados del congresista, recordando su labor en defensa de las instituciones, la libertad y los derechos de la ciudadanía.

Con esta medida, las autoridades esperan que la ciudad se una en un llamado de rechazo a la violencia y respeto por la diferencia.