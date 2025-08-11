Medellín

Rionegro denuncia incumplimientos de la Nueva EPS y exige soluciones inmediatas

Según la Administración Municipal, la entidad ha cancelado en múltiples ocasiones las reuniones convocadas para buscar soluciones.

Valeria Suárez Montoya

Antioquia

La Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social, expresó su profunda preocupación por la falta de respuesta y colaboración de la Nueva EPS, situación que afecta a cientos de usuarios en el municipio y en todo el Oriente antioqueño.

Según la Administración Municipal, la entidad ha cancelado en múltiples ocasiones las reuniones convocadas para buscar soluciones, lo que ha impedido avanzar frente a la crisis actual en la prestación de servicios de salud.

Entre los problemas más graves se encuentran la demora en la entrega de medicamentos, la falta de oportunidad y continuidad en tratamientos médicos, y las dificultades para acceder a citas con especialistas, afectando de forma especial a la población más vulnerable.

“Desde la Alcaldía no aceptamos que la salud de nuestra población continúe siendo tratada como un asunto secundario. Exigimos el cumplimiento de las responsabilidades contractuales y legales de la Nueva EPS y la implementación de acciones inmediatas que garanticen una atención digna y eficiente”, señaló la Secretaría de Salud.

La administración local ha solicitado la instalación de mesas de trabajo para atender las numerosas Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) radicadas por los usuarios, muchas de ellas enviadas también a la Superintendencia Nacional de Salud, sin que hasta ahora se obtengan respuestas efectivas.

El llamado de la Alcaldía se ha extendido también a otras EPS presentes en el territorio, con el fin de mejorar el contacto y la articulación de procesos en beneficio de la ciudadanía.

