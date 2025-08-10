Interpol en Cali captura italiano señalado de ser el enlace con narcotraficantes en Latinoamérica

A una semana de haber sido instalada la oficina de la Interpol en la capital del Valle del Cauca, se dio la captura de un hombre de 46 años de nacionalidad italiana quien, según la investigación policial, sería el enlace entre narcotraficantes de ese país y carteles de Ecuador, Brasil y Colombia.

El hombre conocido como Federico Starnone alias “Fedi” fue capturado en el barrio de la Flora en el norte de Cali tras un minucioso seguimiento con drones y cámaras de seguridad

Starnone era requerido con Notificación Roja de la Interpol en 196 países por tráfico de estupefacientes. El trabajo se realizó en alianza con las autoridades de Italia y Colombia.

El hombre había sido designado por la mafia italiana Ndrangheta como el sucesor del capo Guiseppe Palermo, detenido hace menos de un mes en Bogotá, explicó el Brigadier General Henry Yesid Bello Cubides Comandante Policía Metropolitana Santiago de Cali.

Según la investigación, estaba encargado de consolidar alianzas y negociar los cargamentos de cocaína; tendría nexos con ‘Clan del Golfo’, de Colombia; ‘Los Choneros’, de Ecuador, y el ‘Primer Comando Capital’, de Brasil, siendo los puertos italianos de Génova y Gioia Tauro los principales centros de acopio de los cargamentos enviados desde Latinoamérica.

La mercancía ilegal era camuflada con fruta o café en contenedores.

“Esta operación ratifica el compromiso de la Policía Nacional de Colombia en la lucha contra el flagelo mundial del narcotráfico”, afirmó el director de la Policía Nacional de Colombia, general Carlos Fernando Triana.