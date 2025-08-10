Más de mil personas se quedaron sin hacer las pruebas del ICFES en Cali

Cientos de estudiantes comprometidos con realizar la prueba de Estado, el día de hoy llegaron hasta las afueras del CECEP y lo encontraron bloqueado por estudiantes de la institución, impidiendo la realización de las pruebas.

El movimiento estudiantil del CECEP anunció en asamblea general de estudiantes, el 8 de agosto que, a partir de ese momento, instalarían un plantón indefinido, y por ello, la institución se abstendría de participar como sede en la aplicación de las pruebas ICFES.

Qué pasa con el CECEP

Los problemas en esta institución vienen desde hace varios días, debido a la falta de garantías, para el normal desarrollo de las actividades académicas y la falta de respuestas por parte de la Sociedad de Activos Especiales y del Ministerio de Educación Nacional, frente a las solicitudes presentadas por la comunidad estudiantil.

El objetivo final de los estudiantes es que las clases se puedan retomar.

Ante esta situación, la SAE, emitió un comunicado el mismo 8 de agosto, aclarando su papel en la institución FCECEP y reiteró su compromiso con la legalidad y la defensa del patrimonio público.

Recordó que la fundación fue incautada por vínculos con el narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias “Chupeta”, y que tiene un pasivo de aproximadamente 7 mil millones de pesos. Además, que la SAE otorgó a la institución un préstamo de 3 mil millones, de los cuales solo ha recibido dos cuotas de este crédito.

También aclaro que, la SAE no es propietaria ni empleadora de la institución educativa y que actualmente se está tramitando la designación de un nuevo administrador para la institución con el Ministerio de Educación.

Así lo manifestó en el comunicado “La SAE aclara que no tiene la calidad de empleadora frente al personal docente o administrativo del FCECEP, ni administra directamente la institución educativa. Su rol está limitado a la administración de los activos objeto de medidas judiciales, en este caso el bien inmueble y la institución como patrimonio vinculado a procesos de extinción de dominio. En ese sentido, las decisiones laborales, académicas y contractuales han estado bajo la responsabilidad de los distintos depositarios provisionales designados a lo largo de los recientes años.”

Igualmente, se refirió al caso Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE y explicó que “La SAE no ha sido indiferente a la situación. Por el contrario, hemos mantenido comunicación abierta con trabajadores, sindicatos y el Ministerio de Educación. A través de la Vicepresidencia de Sociedades se ha ofrecido apoyo técnico, evaluación de viabilidad y recursos financieros que lamentablemente no se han traducido en soluciones estructurales por problemas arrastrados desde hace más de una década”.

La SAE agregó en su comunicado que, pese a los problemas financieros de esta institución, se aperturó la matrícula sin solvencia, decisión que no contó con su aval.

La queja de quienes debían presentar la prueba del ICFES

Entre tanto, la situación este 9 de agosto se desbordó en quejas por las personas que necesitaban presentar sus exámenes de Estado, hasta el punto de manifestaciones violentas contra las instalaciones de la FCECEP, arrojando piedras a las ventanas, rompiendo algunos vidrios e intentando ingresar por la fuerza.

Por su lado, una representante del ICFES que llegó a la entrada del CECEP, le dijo a los estudiantes que no pudieron ingresar a la prueba que, “todo estaba bien para realizarlas, pero que los estudiantes se tomaron la institución en la madrugada, sin permitir el ingreso” bajo ese momento de tensión, los asistentes preguntaron “qué pasaría con los resultados de sus exámenes, y si se podrían graduar” a lo que respondió que “los resultados llegarían el mismo día que todos y que su examen sería reprogramado para más o menos 15 días”.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Cali, que debe ser garante de la realización del examen en la ciudad, dijo que, teniendo en cuenta la situación, están realizando las diligencias para que los jóvenes puedan presentar la prueba en una fecha extemporánea.

La fecha sería el 17 de agosto en la Escuela Nacional del Deporte.