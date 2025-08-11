Richard Ríos y Jhon Durán se juegan su permanencia en Champions League: Fecha y hora

Este martes 12 de agosto se disputarán los partidos de vuelta de la tercera ronda previa de la UEFA Champions League 2025/26. En dos de los compromisos habrá representación colombiana, por un lado, Richard Ríos con el Benfica y, por otro, Jhon Durán con el Fenerbahce.

Vale recordar que el sorteo de los play-offs de la Champions League, tuvo lugar el pasado lunes 4 de agosto en Nyon, Suiza. La noticia es que existe la posibilidad de que uno o ninguno de los colombianos (Ríos o Durán) entren en los 36 equipos del campeonato, ya que se encuentran en el mismo lado del cuadro.

Así llegan ambos equipos al partido de vuelta de la Champions League

Benfica llega con una ventaja de dos goles de diferencia al partido de vuelta ante Niza, que se disputará este martes a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa. El marcador global está a favor del equipo portugués (2-0).

Por otra parte, Fenerbahce cayó derrotado 1-2 ante Feyenoord en el partido de ida, Jhon Durán fue suplente e ingresó en el minuto 58 por el jugador İrfan Kahveci. El equipo turco está obligado a ganar el partido de vuelta, que se jugará a partir de 12:00 p.m (hora colombiana), en el Feyenoord Stadium.

Por lo tanto, de ganar sus respectivas series, Richard Ríos y Jhon Durán se medirían en un compromiso entre Benfica vs. Fenerbahce. El vencedor conseguirá un cupo a la UCL, mientras que el perdedor será transferido a la Europa League.