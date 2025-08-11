Judicializado líder criminal en Itagüí por quemar a comerciante que no pagó extorsión

Itagüí, Antioquia

Gracias a una investigación adelantada entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, fue enviado a prisión Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, señalado como uno de los principales líderes de la estructura criminal ‘El Ajizal’ en el municipio de Itagüí.

Según las autoridades, el hombre habría ordenado un brutal ataque contra un comerciante que se negó a pagar una extorsión en ese municipio del sur del Valle de Aburrá.

Los investigadores sostienen que alias Chadu sería el responsable de coordinar la distribución de drogas al menudeo y de imponer cobros ilegales a comerciantes, ganaderos y empresarios en el área metropolitana. En este caso, la víctima se habría negado a entregar la suma exigida, por lo que el cabecilla presuntamente dio la orden de asesinarla.

El hecho ocurrió el 14 de marzo de 2019, cuando dos integrantes de la organización interceptaron el vehículo del comerciante, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La víctima logró escapar con vida, frustrando el plan criminal.

La Fiscalía le imputó a García Saldarriaga los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, tentativa de homicidio, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio. El procesado no aceptó los cargos y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.