Dos vendavales causan afectaciones en Palestina y Aránzazu Caldas

Manizales

En la vereda San Ignacio de Aránzazu se presentaron daños por las fuertes lluvias y un vendaval de las últimas horas. Donde 4 viviendas resultaron totalmente afectadas dejando 8 habitantes damnificados quienes ya reciben atención por parte de la Alcaldía. Paula Villamil, directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas entregó el reporte de esa afectación.

“Tuvimos un reporte por parte del coordinador municipal eh donde nos informa que por las fuertes lluvias hubo un vendaval que afectó la vereda San Ignacio donde tuvimos afectaciones a cuatro viviendas. No tuvimos más afectaciones, no tuvimos eh ninguna otra novedad sobre esta situación”, dijo Paula Villamil, directora de la Unidad de Gestión de Riesgo de Caldas.

Por otro lado, bomberos de Palestina, reportaron derrumbes y caída de árboles en algunos sectores del municipio.

“La vía Santagueda está complicado el paso debido a un fuerte vendaval que se presentó en el sector, tenemos varias afectaciones, un colapso de una pared del sector de la Plata hacia abajo, el cual nos generó una emergencia con fuga de gas con ruptura de tubería, por lo tanto, en este punto no tenemos paso hacia Santagueda” dijo el comandante de Bomberos de Palestina

Hasta el momento no se reportan damnificados en el municipio de Palestina producto del vendaval de las últimas horas