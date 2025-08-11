«Hoy Colombia duele», reacción del gobernador, Carlos Amaya, tras la muerte de Miguel Uribe

En Consejo de Gobierno extraordinario, el gobernador pidió minuto de silencio. Foto | @CarlosAmayaR

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya lamentó la muerte del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay falleció después de permanecer durante más de dos meses en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Fundación Santa Fe, tras ser atacado con arma de fuego en el occidente de Bogotá.

Luego de una pausa en sus actividades, el gobernador dedicó una oración y un minuto de silencio por la memoria del senador del Centro Democrático.

“Desde Consejo de Gobierno extraordinario, junto a todo el gabinete departamental, guardamos un minuto de silencio en memoria de, Miguel Uribe Turbay”.

Se declaró dolido por lo que pasa en el país.

“Hoy Colombia duele. Duele porque un país no tiene por qué despedir a sus hijos así. Duele porque nos seguimos matando solo por pensar diferente. Duele porque no hemos sido capaces de acabar con esta violencia fratricida, que hoy se llevó a un buen hombre”.

El mandatario le envió un saludo solidario a la familia del precandidato presidencial.

“Un abrazo grande y toda nuestra solidaridad a la familia de Miguel Uribe, a sus seres queridos y a sus seguidores. De mi parte y la de mi familia, profunda tristeza. Elevamos nuestra oración para que Dios Todopoderoso les conceda fortaleza y consuelo en estos difíciles momentos”.