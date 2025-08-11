¿Quién era Miguel Uribe Turbay? Inicios políticos del líder que murió tras sufrir un atentado

Congreso

Miguel Uribe Turbay (1986–2025) fue un político bogotano cuya vida marcada por el legado político y su tragedia familiar, lo llevó a convertirse en una figura influyente dentro del Centro Democrático y la oposición al Gobierno actual.

Nieto del expresidente Julio César Turbay e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el cartel de Medellín.

Fue abogado egresado de la Universidad de Los Andes con maestrías en Políticas Públicas en la misma universidad y Administración Pública en la Universidad de Harvard.

Inicios políticos de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe entró al Concejo de Bogotá en 2012, convirtiéndose en presidente del cabildo en 2014 y lo catalogaban como el “concejal de revelación”.

Entre el 2016 y 2018 fue Secretario de Gobierno de Bogotá bajo el alcalde Enrique Peñalosa, siendo uno de los más jóvenes en ocupar este cargo.

Luego en el 2019 hace un salto a la candidatura de la alcaldía en Bogotá con respaldo de varios partidos políticos especialmente del Centro Democrático. Sin embargo, Uribe obtuvo más de 400.000 votos y no logró la alcaldía de la capital.

Sin embargo, en 2021 fue elegido como senador del Centro Democrático y cabeza de la lista de este partido político, convirtiéndose el congresista más votado del país.

Miguel Uribe buscaba la candidatura para las elecciones presidenciales de 2026

En octubre del 2024, Miguel Uribe anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2026, perfilándose como una figura juvenil y emergente del uribismo.

El 4 de marzo del 2025, Uribe oficializó de precandidatura con el partido del Centro Democrático para lograr las elecciones del 2026.

Sin embargo, el senador disputaba este liderazgo en el partido del centro democrático junto a sus colegas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín. Según una encuesta realizadas a finales de 2024, Miguel Uribe aparecía como favorito de la colectividad.

Atentado contra Miguel Uribe Turbay

El 7 de junio de 2025, durante un acto político en la localidad de Fontibón, Bogotá, y en el marco de la contienda interna para definir el candidato presidencial de su partido, el precandidato fue atacado a tiros.

Dos proyectiles impactaron su cabeza y una de sus piernas. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un centro médico, mientras las autoridades capturaban en el lugar a un menor de 14 años señalado como el presunto responsable del atentado.

El hecho generó un amplio rechazo dentro y fuera del país, con pronunciamientos de condena por parte de la comunidad internacional y de todas las colectividades políticas.

Semanas después, el 5 de julio de 2025, en Bogotá, la Policía capturó a Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “Costeño”, identificado como el supuesto coordinador del atentado.

Muerte de Miguel Uribe Turbay

Finalmente, este 11 de agosto de 2025, Colombia amaneció con una lamentable noticia, pues el precandidato presidencial falleció a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central.

De acuerdo con la información de la Fundación Santa Fe, su muerte fue a la 1:56 de la madrugada. El equipo encargado de su cuidado puntualizó que trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso por mantener estable al exsenador.

María Claudia Tarazona: mensaje esposa de Miguel Uribe

Su esposa, en horas de la madrugada se pronunció frente a la muerte del exsenador y precandidato presidencial. En sus redes sociales, por medio de una foto mandó un mensaje conmovedor : "Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin tí”.

Maria Claudia, finaliza su mensaje enfatizando : "Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos."