¿Cuándo se jugará el clásico bogotano Santa Fe Vs. Millonarios? Esto se sabe sobre el partido

Millonarios y Santa Fe aun no juegan en El Campín en la Liga colombiana 2025-II. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Primero adelantado y luego aplazado, esa es la realidad del clásico Santa Fe Vs. Millonarios por la fecha 17 del fútbol colombiano. El juego, que estaba reprogramado para el miércoles 13 de agosto, fue aplazado el pasado viernes, a solicitud de la Alcaldía de Bogotá.

Luego de los actos de violencia entre hinchas de ambos equipos, presentados al interior y a las afueras del Movistar Arena el pasado 6 de agosto, en la previa de un concierto del grupo argentino Damas Gratis, el secretario de gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, solicitó a la Dimayor aplazar los clásicos femenino y masculino próximos.

El viernes, en horas de la tarde, la Dimayor dio a conocer la noticia oficialmente; sin embargo, durante este domingo El Tiempo dio a conocer unas declaraciones del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Carlos Mario Zuluaga, hablando de la posibilidad de que el compromiso por el certamen masculino se llevara a cabo tal y como estaba pactado.

“Estoy hablando constantemente con el Secretario de Gobierno buscando una solución para que podamos jugar el clásico el día miércoles”, fueron las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga al medio.

¿Qué opinan los clubes?

Sin embargo, a raíz del aplazamiento del partido, Santa Fe decidió darle descanso a sus jugadores este lunes, por lo que no ve ninguna posibilidad de disputar el encuentro este miércoles; desde el lado de Millonarios, tampoco ven viable que se pueda reprogramar el juego, entendiendo que la postura de aplazarlo es del distrito.

¿Cuándo se jugaría el clásico Santa Fe Vs. Millonarios?

Según informó El VBar Caracol, la fecha en la que podría reprogramarse el clásico por la jornada 17 del campeonato podría ser el sábado 25 de octubre. Hay que tener en cuenta que ambos equipos se estarán enfrentando el sábado 6 de septiembre por la fecha de clásicos, en esta ocasión Millonarios hará las veces de local.