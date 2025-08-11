Figura de Águilas Doradas reveló la gran influencia que ha tenido Wilson Morelo en su carrera

El delantero barranquillero Jorge Rivaldo es uno de los fichajes de Águilas Doradas para esta segunda temporada del año, llegó proveniente de Tigres FC tras jugar un año en la segunda categoría del futbol colombiano. El juvenil que se formó en las divisiones menores de Fortaleza quiere aportar goles en su paso por el equipo antioqueño.

Así habló esta tarde en el VBar Caracol sobre como ha sido su trayectoria en el fútbol colombiano: “Vengó procedente de Tigres FC de la segunda división, debuté en Fortaleza en el 2022 con el profesor Nelson Flórez y gracias a Dios en Águilas Doradas ahora mismo”.

Actualmente, Águilas está en la casilla decimoctava de la Liga Colombiana en seis fecha del campeonato, aún no conoce los que es la victoria, tiene cuatro puntos de cuatro empates con Equidad, Santa Fe, Fortaleza y Once Caldas. Lo dirige el argentino Pablo Daniel De Muner de 44 años, que asumió en junio de este año.

📸 Buenos días, afición 💛🦅



Imágenes de nuestro empate en Manizales frente a Once Caldas. ⚽⚔️💛 #UnaPasiónDoradoDeCorazón pic.twitter.com/pk8PDzMQ1a — Águilas Doradas (@AguilasDoradas) August 10, 2025

El jugador Rivaldo, que firmó por un año en calidad de préstamo con opción de compra, explicó sobre el presente del equipo en esta competición: “Es un equipo que está construyendo una idea de juego muy buena, el cuerpo técnico es nuevo, hay varios jugadores nuevos y nos estamos adaptando a la idea de juego que quiere el profe (...) no hemos encontrado los resultados que queremos, pero si seguimos por ese buen camino muy pronto los vamos a encontrar”.

En el plantel antioqueño también se encuentra un delantero muy experimentado como lo es Wilson Morelo, quien fue figura con Independiente Santa Fe. Jorge Rivaldo contó cómo es la experiencia de compartir camerino con este jugador “desde que llegue él fue el primero que me recibió, ha sido de esa gran manera, aconsejarme, hablándome sobre mi vida, que disfrute de este proceso que esto es lo lindo del fútbol, (...) he aprendido muchas cosas buenas de él”.

El próximo reto para Águilas Doradas será ante Boyacá Chico por la séptima fecha de la Liga Colombiana, el sábado 16 de agosto, a partir de 5:15 p.m en medio del día, donde tendrá que empezar a sumar de tres si quiere ascender posiciones y entrar en el Grupo de los Ocho en este torneo de finalización.

