¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich? Prográmese con este duelo amistoso

El próximo encuentro de Bayern Múnich será frente al Grasshopper en el estadio Letzigrund de Suiza con capacidad para 25.000 espectadores por el duelo amistoso de pretemporada. El jugador Luis Díaz ya sumó sus primeros minutos con el club durante el triunfo 4-0 ante Tottenham, en el que fue titular y salió entre aplausos de la cancha al minuto 76.

Este partido es la oportunidad para que los refuerzos continúen con la adaptación al estilo de juego de Vincent Kompany, técnico de Bayern Múnich, que para esta temporada 2025-26 trajo al equipo diez jugadores, entre ellos el guajiro proveniente de Liverpool.

El equipo suizo se hace fuerte en su casa con un estadio lleno de su hinchada que lo ha visto coronarse 19 veces como campeón de Suiza. Destaca la presencia de dos exjugadores del cuadro alemán que fueron cedidos, ellos son el croata Lovro Zvonarek y el danés Jonathan Asp Jensen.

En redes sociales del equipo se le ha visto muy activo a ‘Lucho’ haciendo las veces de arquero con Manuel Neuer. Además, el colombiano, en declaraciones dadas recientemente, prometió aprender inglés y alemán en su nueva casa, Múnich.

¿Qué ha dicho Vincent Kompany sobre Luis Díaz?

Tras el partido contra el equipo inglés, la prensa alemana cuestionó la imprecisión y la definición del colombiano, catalogándolo como el jugador más débil en el ataque del equipo. Sin embargo, su técnico Vincent Kompany dijo: “Tuvo una muy buena pretemporada en Liverpool, estuvo allí tres semanas. Pero, claro, es el que menos información ha recibido de todos. Solo queremos que se divierta en el partido, para que demostrara lo que puede hacer esta temporada”.

Lo que indica un buen ambiente en los camerinos de Bayern y la gran acogida que ha tenido el colombiano por parte de todo el plantel, el entrenador Belga también mencionó: “Luis Díaz no tiene que ser un jugador de Kompany, tiene que ser de Bayern y eso es lo más importante, que sea futbolista de equipo. Es paradójico, es quien está en mejor forma física y mental.”

El compromiso de Grasshopper y Bayern Múnich se jugará el martes 12 de agosto a las 11:00 a.m (hora Colombia), dónde se espera que Luis Díaz siga sumando minutos con el equipo antes del inicio de la temporada que se dará este sábado 16 de agosto, cuando dispute la final de la Super Copa Alemana ante VFB Stuttgart.