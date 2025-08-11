Compañero y competencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich se iría para el fútbol de Arabia Saudita

El Al-Nassr de Arabia Saudita está trabajando en la conformación de un equipo poderoso para tomar la hegemonía del fútbol local y poder brillar en la Liga de Campeones de Asia, algo que hasta ahora no ha conseguido pese a contar en su plantel con Cristiano Ronaldo.

El club busca terminar con el poderío del Al-Hilal, gran sorpresa del pasado Mundial de Clubes al acceder hasta los cuartos de final, y quiere volver a estar por delante del Al Ittihad, vigente campeón local. Para ello, ya han realizado dos movimientos fuertes en el presente mercado de pases, teniendo listo el tercero, el cual involucra a una figura del Bayern Múnich.

¿Qué jugador del Bayern Múnich se iría el Al-Nassr?

Según informó el periodista italiano Fabrizo Romano, especialista en el mercado de pases, Bayern Múnich y Al-Nassr ya tendrían todo acordado por la transferencia del extremo francés Kingsley Coman, jugador de 29 años.

“ÚLTIMA HORA: ¡Kingsley Coman a Al Nassr, allá vamos! Acuerdo con el Bayern por poco menos de € 30 millones. Coman firmará un contrato de tres años en Al Nassr, parte de un ambicioso proyecto después de Iñigo Martínez y João Félix. Exámenes médicos y firma esta semana", escribió Romano en su cuenta de X.

🚨💣 BREAKING: Kingsley Coman to Al Nassr, here we go! Deal agreed with Bayern for package slightly under €30m.



Coman will sign three year deal at Al Nassr, part of ambitious project after Inigo Martinez and João Félix.



Medical and signature this week. pic.twitter.com/arwSUrf5Ve — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

De concretarse la contratación, Coman se sumaría al volante portugués Joao Felix y al defensa español Iñigo Martínez como refuerzos del club para la temporada 2025/2026. Además de Cristiano, el equipo cuenta actualmente en su nómina con el extremo Sadio Mané y volante croata Marcelo Brozović.

¿Cómo afectaría este movimiento a Luis Díaz?

La salida de Kingsley Coman del Bayern Múnich al Al-Nassr repercute directamente en varios jugadores del club. Si bien se pierde un jugador importante, para Luis Díaz no sería del todo una mala noticia, puesto que le significaría perder a su competencia directa como extremo izquierdo del equipo.

La salida eventual salida de Coman no deja de generar sorpresa, más aún teniendo en cuenta que el francés fue titular en el pasado amistoso contra el Tottenham, aportando un golazo para el triunfo 4-0 de los alemanes. El parisino se ubicó por la banda derecha; mientras que Lucho jugó por el sector izquierdo del campo.