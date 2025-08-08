Secretario de Gobierno de Bogotá pedirá a Dimayor aplazamiento de clásicos bogotanos

Gustavo Quintero Ardila, secretario de Gobierno de Bogotá, anunció a través de sus redes sociales que le solicitará a la Dimayor el aplazamiento de los próximos clásicos bogotanos Santa Fe - Millonarios, en las Ligas masculina y femenina.

Esta solicitud se hará, luego de los actos violentos presentados el pasado miércoles en el Movistar Arena de la capital del país, donde en el marco del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, se enfrentaron hinchas de ambos equipos, obligando a la cancelación del evento.

¿Qué dijo el Secretario de Gobierno?

En su cuenta de X, Gustavo Quintero publicó: "Son muchas más las personas que trabajan y se la juegan por un fútbol en paz. Ellos y nuestra ciudad merecen que se desescalen las condiciones de conflictividad de los últimos días.

Por ello en la sesión de la Comisión Distrital de Fútbol solicitaremos a la @Dimayor el aplazamiento del partido de fútbol femenino Millonarios vs Santa Fe de mañana y la reconsideración de la fecha del partido entre los planteles masculinos de estos mismos equipos programado para el 13 de agosto“.

— Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) August 8, 2025

¿Cuándo y dónde es el clásico femenino?

El juego Santa Fe Vs. Millonarios, por la segunda fecha del Grupo B de la Liga femenina, está programado para este sábado a las 3:00PM, en el estadio Nemesio Camacho El Campín; entretanto, el clásico masculino, es un partido adelantado de la fecha 17, para disputarse el miércoles 13 de agosto a las 8:30PM. En ambos encuentros, el equipo Cardenal hace las veces de local.

Se espera algún pronunciamiento oficial de la Dimayor en las próximas horas sobre esta solicitud, especialmente por la inmediatez del próximo juego femenino, que, de momento, contará con la asistencia de público.