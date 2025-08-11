El Crystal Palace de Muñoz y Lerma recibió malas noticias desde el TAS: No jugará la Europa League

Apenas unas horas después de conseguir uno de sus títulos más importantes de la historia, la Community Shield tras vencer al poderoso y favorito Liverpool en los lanzamientos desde el punto penalti, el Tribunal de Arbitraje Deportivo le dio una mala noticia al Crystal Palace, confirmando su ausencia en la Europa League 2025-2026.

El club londinense había apelado ante el TAS la decisión de la UEFA de descenderlos del segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Los Eagles se ganaron el derecho tras haberse coronado campeones de la FA Cup.

Sin embargo, y en un caso similar al del León de James Rodríguez y su descalificación del Mundial de Clubes, la Confederación Europea decidió no permitir al equipo inglés disputar la Europa League, dado que se incumplian las normas de multripropiedad de la UEFA. El norteamericano John Textor tenía acciones tanto en el Palace como en el Lyon.

¿Qué dijo el TAS?

“El panel determinó que John Textor, fundador de Eagle Football Holdings, tenía acciones en el Crystal Palacey el Olympique de Lyon, y era miembro del consejo de administración con influencia decisiva en ambos clubes en la fecha de evaluación de la UEFA. El panel también desestimó el argumento del Crystal Palace de que había recibido un trato injusto en comparación con el NottinghamForest y el Olympique de Lyon. El panel consideró que el reglamento de la UEFA es claro y no ofrece flexibilidad a los clubes que no cumplen las normas en la fecha de evaluación, como alegaba el Crystal Palace”, se menciona en el comunicado del TAS.

Fallo de TAS sobre situación del Crystal Palace. Ampliar

Textor vendió el 43% de las acciones que tenía en el Crystal Palace a Woody Johnson, dueño de los New York Jets; no obstante, lo hizo fuera del plazo establecido por la UEFA, 1 de marzo, por lo cual se generó el conflicto de multipropidad.

¿Qué pasará ahora?

Así las cosas, Nottingham Forest, por su posición en la Premier League 2024/2025, irá junto al Aston Villa a la Europa League; por su parte, el Crystal Palace deberá conformarse con disputar la Conference League, tercer certamen en importancia de clubes europeos.