Cuántos disparos recibió Miguel Uribe: Así fue el momento del atentado en Bogotá

AME4275. BOGOTÁ (COLOMBIA), 07/06/2025.- Policías custodian la ambulancia en la que es trasladado el senador Miguel Uribe Turbay, este sábado, en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay, uno de los aspirantes presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido durante un atentado en un acto político en Bogotá. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático y aspirante a la presidencia de Colombia, fue víctima de un atentado el sábado 7 de junio de 2025 durante un mitin en la localidad de Fontibón, en Bogotá y falleció este lunes, 11 de agosto de 2025.

El político de 39 años recibió múltiples disparos: dos en el cráneo y uno en la pierna izquierda. Debido a la gravedad de sus heridas fue trasladado inicialmente a un centro médico cercano y luego a la Fundación Santa Fe para ser sometido a una cirugía neuroquirúrgica y vascular periférica.

En la noche del 16 de junio, la clínica publicó un nuevo parte asegurando que la condición del precandidato era “extremadamente crítica” por un edema cerebral tras la segunda cirugía a la que fue sometido.

En el primer parte médico del día, la Santa Fe informó que a Uribe Turbay se le había hecho en la madrugada “una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial” tras el atentado.

Después de esa cirugía, estaba con tendencia a la estabilidad y en condición clínica “crítica, con pronóstico neurológico reservado”, pero horas después tuvieron que hacerle la nueva operación por el sangrado cerebral.

Uribe Turbay recibió tres balazos

El atentado ocurrió sobre las cinco de la tarde, mientras el miembro del Centro Democrático hablaba al público desde una tarima cuando cayó al piso herido. El ataque, que fue presenciado por los ciudadanos que estaban presentes en el acto, dejó imágenes de desesperación al ver al político inconsciente y sangrando por un costado de su cabeza.

De acuerdo con la Fiscalía General, el presunto autor del ataque, un menor de 15 años, fue capturado en el lugar de los hechos. Según informes, el menor intentó huir tras enfrentarse a los escoltas del senador y la policía en un intercambio de disparos.

“El ataque contra el precandidato del partido Centro Democrático, quien recibió dos impactos de bala en su cuerpo y en el que también resultaron heridas dos personas más, se registró en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón (...) donde fue aprehendido un menor de 15 años de edad que portaba un arma de fuego tipo pistola Glock (9 milímetros)”, señaló en un comunicado la Fiscalía.

Así fue el momento del atentado en Bogotá

En las imágenes divulgadas en redes sociales se ve como el sicario, que según la Fiscalía fue arrestado minutos después del atentado, sacó un arma y disparó en dirección a la cabeza del aspirante presidencial, que se desplomó tras recibir un primer balazo.

Tras el atentado, el senador fue socorrido por sus colaboradores y llevado inicialmente a la Clínica Medicentro, donde recibió los primeros auxilios y, una vez estabilizado, fue conducido en ambulancia a la Fundación Santa Fe, uno de los centros médicos más prestigiosos del país.

Desde entonces, un centenar de personas se congregó frente a la Fundación Santa Fe de Bogotá para orar por la recuperación del senador. Al lugar también han acudido senadores y líderes de diferentes partidos, así como expresidentes y mandatarios locales. Entre esos se destacan, el alcalde Carlos Fernando Galán y los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria.

Frente a esto, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ofreció una recompensa de 3.000 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del atentado.

Asimismo, el presidente Gustavo Petro afirmó que debe investigarse a fondo dónde fallaron los protocolos de seguridad, incluso pidió investigar al escolta del político porque puede haber ocurrido una falla en su seguridad:

“He ordenado que se investigue a la misma escolta, encontremos, de acuerdo a los protocolos de seguridad, las fallas que hubo, porque siempre que un asesino puede actuar sobre una persona protegida, previamente, hay una falla de seguridad”.

Según el mandatario, todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza”.