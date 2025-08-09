Jugador de Selección Colombia se iría del fútbol inglés: curiosa manera en la que se supo su salida. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni ( EFE )

Continúa moviéndose el mercado de fichajes en territorio europeo y los diferentes equipos empiezan a finiquitar las nóminas definitivas de cara a la temporada 2025-26. En este sentido, también se va conociendo las competiciones y cargas de partidos que tendrán los futbolistas colombianos.

Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurre con Gustavo Puerta, quien había sido comprado por el Hull City de la segunda división inglesa a cambio de 3 millones de euros. Y es que a pesar de encontrarse cedido desde el Bayer Leverkusen, el colombiano cumplió con la cuota de partidos gracias a su brillante rendimiento y con ello el cuadro británico ejerció la opción de compra.

Gustavo Puerta festeja su primer gol con el Hull City / Twitter: @HullCity. Ampliar

Pues bien, las importantes presentaciones de Puerta en el Championship no pasaron desapercibidas y por tal motivo tendría todo listo para cambiar de equipo. Incluso, su mismo equipo dejó entrever que no será tenido en cuenta para lo que viene...

Así se supo la salida de Gustavo Puerta del Hull City

A través de redes sociales, Hull City dio a conocer los dorsales que utilizará cada jugador en la temporada. Sorpresivamente, no aparece tanto Gustavo Puerta como el número que venía usando, es decir el 20.

Véalo a continuación:

Our confirmed squad numbers ahead of team news! 🔜#hcafc pic.twitter.com/Hh1IEPpE4X — Hull City (@HullCity) August 9, 2025

Se espera entonces que en los próximos días se conozca el futuro del mediocampista vallecaucano, valorado en 3.5 millones de euros, por quien habría ofertas desde Rusia, Italia o la misma Premier League.

Es preciso recordar que en su más reciente temporada, Puerta disputó 31 partidos repartidos en 2.017 minutos de juego. Fue amonestado en una oportunidad y expulsado en otra más por doble amonestación. Lo anterior le valió para ser convocado por Néstor Lorenzo a las Eliminatorias sudamericanas, siendo suplente con Selección Colombia en los duelos ante Perú en Barranquilla y Argentina en Buenos Aires.