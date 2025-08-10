Duván Zapata regresó a las canchas, luego de 10 meses ausente por lesión

El delantero colombiano Duván Zapata regresó a las canchas con el equipo italiano Torino, en el partido amistoso contra Valencia, donde perdieron 3-0. A pesar de que no se encuentra totalmente recuperado, ya sumó sus primeros minutos en esta pretemporada; sin embargo, su regreso oficial está previsto para finales del mes de septiembre.

El Toro sufrió una lesión de rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda, durante el partido contra el Inter de Milán, juego por la séptima fecha de la Serie A. La situación se presentó el pasado 5 de octubre del 2024, donde, además, abrió el marcador para su equipo al minuto 36′, pero tuvo que salir en camilla.

Zapata ingresó este sábado 9 de agosto al minuto 88 del compromiso, reemplazando al mediocampista croata Nikola Vlašić. Su ingreso fue más como un regreso simbólico, anunciando que el ‘Toro’ ya casi está listo, pues según los tiempos estipulados para su recuperación, aún le faltan casi 7 semanas, las cuales se cumplirían a finales de septiembre, como se informó días atrás.

Curiosamente, a su ingreso recibió la banda de capitán, como anteriormente lo hacía con el equipo italiano. El jugador ya de 34 años, se encuentra en la fase final de recuperación, a pesar de que el avance ha tardado más de lo previsto.

Su regreso oficial podría darse para el compromiso con Inter de Milán el 21 de septiembre o para el 28 del mismo mes, cuando se enfrentará al Parma. Sin embargo, su titularidad está en duda, pues el club de Turín ya tendría listo su reemplazo, procedente del Napoli, el jugador argentino Giovanni Simeone, que tiene una importante trayectoria en Italia.