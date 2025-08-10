Turismo comunitario en Barranquilla: pescadores artesanales se capacitan para atender visitantes

Barranquilla avanza en la construcción de un modelo de turismo comunitario que conecta a los visitantes con la cultura viva de sus comunidades ribereñas. En el corazón de esta apuesta están 45 pescadores artesanales del sector de la Intendencia Fluvial, quienes se están formando para ofrecer experiencias auténticas de navegación y contacto directo con la vida del río Magdalena.

Durante tres meses, y con 350 horas de formación técnica, los pescadores participan en el curso Operación de Servicios Turísticos en Espacios Naturales, dictado por el SENA en articulación con la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Alcaldía de Barranquilla. Este proceso busca que los pescadores no solo preserven y compartan sus saberes ancestrales, sino que también diversifiquen sus ingresos al convertirse en guías y anfitriones de recorridos turísticos responsables.

Ciénagas, caños y río

La Atarraya del Río, proyecto ecoturístico nacido de esta capacitación, incluirá rutas como el avistamiento de aves, la ruta del bienestar y la ruta del pescador. En cada una, los visitantes podrán recorrer ciénagas, caños y el imponente río Magdalena, aprender técnicas de pesca artesanal, escuchar relatos de tradición oral y conocer la biodiversidad que habita el ecosistema.

Pedro Antonio Cervantes Ayala, pescador con más de 40 años de experiencia, destacó la importancia de esta oportunidad: “Primera vez en la vida que nos tienen en cuenta de esta manera. Ha sido una maravilla este curso, estamos satisfechos y agradecidos”.

La iniciativa no solo promueve el turismo sostenible, sino que fortalece el sentido de pertenencia y la conservación del entorno natural. Tras finalizar esta etapa, los pescadores iniciarán un nuevo curso de Métodos de Conservación de Productos Acuícolas para mejorar la calidad de sus productos, ampliar su mercado y complementar la oferta turística con gastronomía local.

El secretario de Cultura y Patrimonio, Juan Carlos Ospino, afirmó que “45 pescadores junto con sus comunidades son los directos beneficiarios de esta gran oferta que entrega riqueza formativa y cultural a la ciudad de Barranquilla”.