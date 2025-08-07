Adolescente de 16 años fue asesinado dentro de un colegio en Pradera, Valle

Los habitantes del municipio de Pradera, en el oriente del Valle del Cauca, están consternados tras el asesinato de Brayan Stiven Narváez Bermúdez, un adolescente de 16 años que fue atacado a disparos por un hombre armado dentro de una institución educativa.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el menor se disponía a ingresar a clases en la sede Bello Horizonte del colegio Alfredo Posada Correa. En ese momento, un hombre descendió de una motocicleta y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

“La Policía hace un llamado a los jóvenes a la sana convivencia. Desafortunadamente, se presenta el homicidio de este menor cuando es abordado por un sujeto que le causó varias lesiones con arma de fuego. Todas las capacidades institucionales están activadas para esclarecer el caso y capturar a los responsables”, señaló la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle.

El joven fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después.

Desde la institución educativa, el rector expresó su dolor y rechazo ante el crimen:

“Como rector, expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad educativa. Rechazamos enfáticamente cualquier hecho de violencia que atente contra la vida y la tranquilidad de nuestros estudiantes. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que este hecho sea esclarecido lo más pronto posible y se implementen medidas que garanticen la seguridad de todos”.

A este mensaje se sumó el sacerdote Leovilson Vanegas, párroco de Pradera, quien pidió paz para la comunidad:

“Un saludo a la familia de Brayan Stiven en estos momentos de dolor. Que Dios nos ayude y traiga paz a nuestros corazones. Amén”.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que el menor habría cruzado presuntamente una “frontera invisible”.