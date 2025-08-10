Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati por una lesión

La tenista colombiana Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati debido a una lesión. La cucuteña, raqueta femenina número uno del país, se enfrentaba este domingo a la letona Jelena Ostapenko, contra quien contaba con un saldo importante a su favor.

Según informó el periodista Fabián Valeth, Camila sufrió una lesión abdominal. " ÚLTIMO | Camila Osorio no jugará su partido de segunda ronda en el WTA 1000 de Cincinnati ante Jelena Ostapenko. La colombiana sufrió una lesión abdominal y decidió no presentarse al encuentro".

La colombiana sufrió una lesión abdominal y decidió no presentarse al encuentro. — Fabián Valeth O. (@fabianv_) August 10, 2025

Camila Osorio había superado en su estreno a la japonesa Moyuka Uchijima, número 89 del mundo, un partido en el que fueron evidentes sus problemas físicos y en el que se terminó imponiendo 7-5, 1-6 y 6-4.

La tenista cucuteña, número 56 del mundo actualmente, contaba con un saldo favorable ante Ostapenko, 30 del escalafón. En los Juegos Olímpicos de París 2024, la cucuteña eliminó en primera ronda a Ostapenko, en dos sets con parciales 6-4 y 6-3.

En duda para Monterrey y el US Open

El próximo torneo de Camila Osorio era el WTA de Monterrey la próxima semana, donde su presencia se encuentra en duda raíz de esta lesión. Posterior a ello, la colombiana estará disputando el US Open, último Grand Slam del año, donde su presencia está confirmada desde el cuadro principal.