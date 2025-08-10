Deportes

Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati por una lesión

La tenista cucuteña se enfrentaba este domingo a la letona Jelena Ostapenko, por la segunda fase del certamen.

Camila Osorio, tenista colombiana, en el WTA 1000 de Cincinnati. (Photo by Frey/TPN/Getty Images)

Camila Osorio, tenista colombiana, en el WTA 1000 de Cincinnati. (Photo by Frey/TPN/Getty Images) / Frey/TPN

La tenista colombiana Camila Osorio se retiró del WTA 1000 de Cincinnati debido a una lesión. La cucuteña, raqueta femenina número uno del país, se enfrentaba este domingo a la letona Jelena Ostapenko, contra quien contaba con un saldo importante a su favor.

Según informó el periodista Fabián Valeth, Camila sufrió una lesión abdominal. " ÚLTIMO | Camila Osorio no jugará su partido de segunda ronda en el WTA 1000 de Cincinnati ante Jelena Ostapenko. La colombiana sufrió una lesión abdominal y decidió no presentarse al encuentro".

Le puede interesar

Camila Osorio había superado en su estreno a la japonesa Moyuka Uchijima, número 89 del mundo, un partido en el que fueron evidentes sus problemas físicos y en el que se terminó imponiendo 7-5, 1-6 y 6-4.

La tenista cucuteña, número 56 del mundo actualmente, contaba con un saldo favorable ante Ostapenko, 30 del escalafón. En los Juegos Olímpicos de París 2024, la cucuteña eliminó en primera ronda a Ostapenko, en dos sets con parciales 6-4 y 6-3.

En duda para Monterrey y el US Open

El próximo torneo de Camila Osorio era el WTA de Monterrey la próxima semana, donde su presencia se encuentra en duda raíz de esta lesión. Posterior a ello, la colombiana estará disputando el US Open, último Grand Slam del año, donde su presencia está confirmada desde el cuadro principal.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad