Colombia gana sus primeras dos medallas en los Juegos Mundiales de China

La delegación colombiana ganó sus primeras medallas en los Juegos Mundiales que actualmente se celebran en Chengdú, China. Las justas se suelen celebrar cada cuatro años y en ellas se incluyen deportes y disciplinas que no están incluidas en los Juegos Olímpicos.

Los Juegos comenzaron el pasado jueves y terminarán hasta el próximo domingo 17 de agosto. Colombia conquistó sus primeros metales en la natación y la apnea, colgándose una plata y un bronce, respectivamente.

El equipo de 4x100 natación con aletas, conformado por Paula Aguirre, Greace Fernández, Diana Moreno y Viviana Retamozo, ganó la medalla de plata, tras un tiempo de 2 minutos, 36 segundo y 54 centésimas. El título fue para China, con un registro de 2 horas, 36 minutos y 06 centésimas.

Entretanto, el bronce lo consiguió María Carolina Rodríguez en apnea dinámica con aletas. La medalla de oro en esta oportunidad también fue para China; mientras que la plata la conquistó Italia, cerrando el podio.

¿Cómo va la tabla de Medallería?

Los juegos Mundiales de Chengdú, China, son liderados por Alemania, con 10 medallas de oro, 8 de plata y 5 de bronce. Italia es segundo con 7 oros, 10 platas y 9 bronces; mientras que el anfitrión China es tercero con 7 oros, 3 platas y ningún bronce. Colombia, por su parte, ocupa el puesto 37 de la tabla de medallería con una plata y un bronce.

En las 12 ediciones que se han disputado a la fecha de los Juegos Mundiales, la delegación nacional ha conquistado un total de 121 medallas, 38 oros, 51 platas y 32 bronces. El patinaje es el deporte que más metales dorados le ha dado al país, destacando Andrés Felipe Muñoz como el deportista colombiano con más oros en las justas, con cinco en total.