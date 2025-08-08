Ejército frustró ataque e incautó volqueta con explosivos en Jamundí, Valle

En el marco de la operación Escudo del Norte, tropas del Ejército Nacional lograron incautar una volqueta modificada para lanzar artefactos explosivos en zona rural del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca. El hallazgo se produjo en la vereda Chagres del corregimiento de Timba, límites entre Valle y Cauca, donde delinque la disidencia Farc, Frente Jaime Martínez.

Durante la reacción militar, el conductor del vehículo, presunto integrante del grupo armado, detonó uno de los explosivos al notar la presencia de las tropas, en un intento por huir. Sin embargo, fue capturado en el lugar. Un soldado resultó afectado por aturdimiento debido a la explosión, pero recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados descubrieron que la volqueta había sido adaptada con rampas de lanzamiento capaces de disparar hasta ocho artefactos explosivos improvisados de manera simultánea.

“Incautamos un vehículo con rampas de lanzamiento. Hay una captura”, confirmó en Caracol Radio, el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras continúan las operaciones militares en el norte del Cauca y sur del Valle para neutralizar el accionar criminal de las disidencias.