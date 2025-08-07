Mil personas marchan en Manizales conmemorando la Batalla de Boyacá y a favor del expdte Uribe Vélez

Marcha del 7 de agosto: manifestantes en el sector de El Cable en Manizales.

Manizales

En medio de la llovizna, el frío y la neblina, arrancó la marcha del 7 de agosto, donde, inicialmente, cientos de manifestantes entonaron el himno nacional y luego emprendieron el recorrido por la avenida Santander en la ciudad de Manizales, a medida que avanzaba, las personas se unían y el número de marchantes aumentaba.

Así mismo, la lluvia incrementaba, sin embargo, no fue impedimento para que cerca de mil personas llegaran a la Plaza de Bolívar. Jorge Eliécer Pulgarín, veterano de la fuerza pública, agradece la presencia de los manifestantes: “la lluvia es un aliento para refrescar y dar un nuevo aliento a lo que atravesamos, cambiemos el chip, esta situación actual no la podemos tolerar”.

Con la camiseta de la Selección Colombia, camisetas blancas, banderas, pancartas y carteles, los asistentes a la marcha gritaban arengas al gobierno nacional, al expresidente Uribe y al senador Miguel Uribe.

¿Qué opinan los marchantes?

“Estamos llamados a cumplir por un objetivo, nos ponemos la bandera y el escudo de Colombia para defender nuestra patria o la perdemos. Es un milagro que Miguel Uribe siga vivo, con toda la fe se recuperará”, Jhon Jaime Cuervo.

“Hay un calor de verdad, Colombia necesita sanar porque se está desangrando. El apoyo a la Nación debe ser incondicional, por eso marchamos, porque queremos el país”, Antonio Herrera.

“Hay que marchar porque el país va de mal en peor, entonces toca salir y la lluvia no es impedimento”, Beatriz Suárez.

“Yo manifiesto mi inconformidad, es increíble que unos gocen de privilegios; no es posible que los adultos no hayamos brindado la mano a la juventud, por lo que ellos tomaron la votación para destruirnos con la salud, pensiones, entre otros”, Ferney Valencia.

En la Plaza de Bolívar, los protestantes realizaron un plantón, ondeando las banderas de Colombia para culminar la jornada.