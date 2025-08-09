La universidad UPTC apoyará con asesoría jurídica para agilizar acuerdos con campesinos parameros

Los campesinos parameros exigen que se les permita desarrollar sus actividades en la frontera agrícola. Foto | Caracol Radio

Tunja

En respuesta a las solicitudes de campesinos reunidos en el municipio de Ventaquemada, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Gobernación de Boyacá, firmaron un contrato interadministrativo que permitirá aportar conocimiento académico y especializado en la revisión de actos administrativos y en la búsqueda de soluciones.

El acuerdo contempla la participación directa de un equipo jurídico coordinado por la UPTC, encargado de plantear estrategias y procedimientos que serán presentados en una reunión con la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Viceministerio de Diálogo y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano.

Durante la formalización del convenio, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, resaltó que «este contrato, que normalmente tomaría una semana en concretarse, se logró en un solo día gracias al trabajo articulado entre la Gobernación y la UPTC». Añadió que la universidad es un aliado estratégico en este proceso y que su aporte será determinante para dar celeridad a la toma de decisiones.

Ricardo Riaño, representante de la Federación de Parameros, valoró el respaldo institucional y expresó que «agradecemos el compromiso del Gobierno y el apoyo de la academia para garantizar los derechos de los campesinos, sin abrirle la puerta a la minería».

La institución anunció que continuará trabajando con entidades territoriales para promover acciones que favorezcan el desarrollo social, económico y ambiental del departamento de Boyacá y de todo el país.