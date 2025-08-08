Primera jornada de esterilización de caninos y felinos en estado de vulnerabilidad en Los Patios.

Los Patios

Del viernes 8 y hasta el domingo 10 de agosto, en el municipio de Los Patios se adelanta la primera jornada de esterilización de caninos y felinos en estado de vulnerabilidad.

“Nos encontramos desde las 7:00 de la mañana en la plaza de San Juan Evangelista realizando la recepción de los animales en esta primera jornada de esterilización de perros y gatos. Ya se hizo una selección previa, por medio de un link, donde se inscribían los animalitos. Se tuvo en cuenta como tal que fueran animales vulnerables” dijo Daniela Mantilla, médico veterinario que lidera la jornada.

Más información Dirigentes políticos rechazan iniciativa de la Gran Colombia entre Colombia y Venezuela

En este lugar, se reciben las mascotas, se les hacían las tomas de muestras, para luego llenar la historia clínica y realizar la esterilización de cada uno de los animalitos".

Se espera que por día, al menos 70 animalitos asistan, de acuerdo a la inscripción realizada por este link. Las jornadas se va a realizar hasta el medio día.

“En una de las carpas se hace en la recepción de los animales, se les toma la muestra, se hace una historia clínica, que es una valoración médica por parte de los veterinarios, luego de tener los resultados, pasan a cirugía, después quedan en zona de recuperación”.

Este sábado la jornada se llevará a cabo en Pizarreal y el domingo en zona rural.