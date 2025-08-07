Simpatizantes de Álvaro Uribe marcharon en Montería para protestar por su condena judicial

Montería

Este jueves 7 de agosto, simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez se congregaron en Montería y otras ciudades del país en una marcha convocada por el partido Centro Democrático.

La movilización, bajo el lema “Marcha por la libertad y la democracia”, buscaba expresar rechazo a la reciente condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En Montería, la protesta partió a las 10:00 a.m. desde la Plaza María Varilla y culminó frente a las sedes de la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía.

Portando banderas, camisetas y pancartas, los manifestantes defendieron la figura de Uribe, a quien consideran “el mejor presidente que ha tenido Colombia” y víctima de una condena injusta.

El diputado Carlos Gómez, presente en la marcha, afirmó: “La independencia judicial se respeta, pero cuando no se comparten sus fallos, el estado social de derecho permite controvertirlo”.

7 de agosto, fecha especial

La fecha elegida no fue casual: el 7 de agosto se conmemora la Batalla de Boyacá y también marca el día en que tradicionalmente asumen los presidentes colombianos.

Los organizadores buscaron enviar un mensaje político a un año exacto de la próxima posesión presidencial en 2026. María Teresa Haddad, directora del Centro Democrático en Córdoba, lideró la convocatoria y describió la movilización como un acto para “levantar el espíritu cívico” en medio de lo que calificó como una “situación difícil” para el país.

Haddad resaltó los logros en seguridad durante el gobierno de Uribe y lo llamó “el hombre que liberó a Colombia”. Además, instó a los ciudadanos a “luchar por su libertad”, insistiendo en que el proceso judicial en su contra representa una persecución política.

Estas declaraciones reflejan el discurso repetido por el uribismo, que ha cuestionado abiertamente el fallo judicial y ha movilizado a sus bases en varias ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena.

Movilizaciones en puntos emblemáticos

Las concentraciones en otras regiones se llevaron a cabo en puntos emblemáticos como el Parque Nacional y la Plaza Bolívar en Bogotá, así como el Parque de Las Luces en Medellín, considerado un bastión del uribismo.

El Centro Democrático ha enfatizado que las marchas son pacíficas y buscan defender lo que describen como principios democráticos “en riesgo” debido a la sentencia contra su líder.

Mientras los manifestantes exigen la absolución de Uribe, el debate sobre la independencia judicial y la polarización política sigue vigente. La movilización evidencia la capacidad de convocatoria del uribismo, incluso después de años fuera del poder ejecutivo, y reafirma la división de opiniones en torno a una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política colombiana reciente.