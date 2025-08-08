Precio del dólar en Colombia HOY, 8 de agosto en Western Union: conozca las tarifas de cambio

Esta semana en Colombia se ha visto como el dólar ha ido cayendo después de que en el mes de julio viniera con un prospecto positivo, lo que para el peso colombiano, significaba una devaluación constante, provocando que perdiera el atractivo en el mercado y el sector financiero.

En lo que va del mes de agosto, se ha visto una revaluación de la moneda local, luego de que la divisa por la que se cotiza (dólar) haya bajado, representando una ganancia y fortalecimiento del peso colombiano frente a otras monedas que se manejan en la región.

Esto es importante, ya que, según el Banco de la República, explicó que, cuando la moneda local se revalúa, se produce un aumento de su poder de compra, pues al costar menos una unidad de moneda extranjera como el dólar en estos momentos, se pueden comprar más bienes y servicios en el resto del mundo con los mismos pesos.

Asimismo, el precio del dólar, al ir “devaluandose” dentro de nuestro mercado, ayuda a que la compra de suministros que provienen de otros países, en este caso, productos estadounidenses o aquellos que manejan la misma divisa, sea más económico para el país. Debido a ello, conocer el precio del dólar hoy es importante, ya que algunos empresarios y demás, pueden comparar o analizar si invertir o comprar es buena idea.

Precio del dólar en Colombia HOY, 8 de agosto

Ayer 7 de agosto, el precio del dólar se mantuvo por debajo de los $4.100, cotizándose en $4.049 pesos. Hoy, 8 de agosto, el precio del dólar cerró la smena con un valor de $4.049 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República.

No ha cambiado desde ayer el precio del dólar y se ha mantenido estable. Esta semana ha estado por debajo de los $4.100 pesos, cerca a cotizarse sobre los $4.000 pesos.

Así está la tarifa del dólar HOY, 8 de agosto en WESTERN UNION

Los ciudadanos suelen mandar y retirar dinero, para ello, la mayoría utiliza la entidad financiera Western Union, la cual maneja distintas monedas en el mundo, así está el dólar en esta entidad:

TRM: $4.022

$4.022 Compra: $3.930

$3.930 Venta: $4.075

$4.075 Tarifa: varial según el monto que le manden, si es 1 dólar, la tarifa es 0 USD.

Algunos beneficios que le ofrece Wester Union a la hora de elegirlo son:

Facilidad y conveniencia: puede enviar dinero a Colombia de la forma más conveniente: en línea, con una aplicación o de forma presencial.

puede enviar dinero a Colombia de la forma más conveniente: en línea, con una aplicación o de forma presencial. Compromiso con la seguridad: la prevención de fraudes protegen transferencias de dinero con Western Union.

la prevención de fraudes protegen transferencias de dinero con Western Union. Es internacional: Mover dinero desde Estados Unidos hacia más de 200 países y territorios. Solo ingrese la cantidad de USD que desea convertir a COP.

Casas de cambio en otras ciudades de Colombia HOY, 8 de agosto

El precio del dólar ha tenido cambios significativos en lo que va del mes de agosto, pues al ir cayendo, en las casas de cambio la compra y vente puede variar dependiendo la ciudad y la oficina a la que vaya. Según el portal web DólarHoy.co, el cual realiza un análisis sobre las casas de cambio que hay en algunas ciudades de Colombia, el precio está así: