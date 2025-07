“No estamos en un caos económico”: Fedesarrollo ante revaluación del peso colombiano y su impacto

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, analizó los factores que influyen en la revaluación del peso colombiano frente al dólar, así como las implicaciones de la reciente entrada de Colombia al banco de los BRICS.

Mejía destacó que la mejora en el precio de la moneda colombiana se debe principalmente a factores externos, incluyendo la incertidumbre generada por las decisiones de la política económica del gobierno de Donald Trump: “El punto de fondo es la incertidumbre que han generado las decisiones de política económica de la administración Trump”.

Señaló dos efectos principales: la guerra arancelaria y la aprobación de una ley que extiende los recortes de impuestos, lo cual incrementará el déficit fiscal y la deuda pública de Estados Unidos. “Esos dos factores han llevado a lo corrido este año a que el dólar estadounidense haya tenido el peor desempeño en cerca de un cuarto de siglo,” añadió.

En el contexto local, comentó que esto ha resultado en una caída del precio del dólar, beneficiando a importadores y viajeros colombianos en el exterior, y aliviando en parte el bolsillo de los hogares.

No obstante, el director de Fedesarrollo advirtió que la situación sigue siendo susceptible a nuevas decisiones por parte de la administración Trump. “Si no hay noticias adicionales, pues no debería haber muchas fluctuaciones en el precio de nuestra moneda frente al dólar, pero esto está sujeto, por supuesto, a esos anuncios que son difíciles de prever por parte de la administración Trump.”

Noticia en desarrollo