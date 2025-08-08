Medellín entregará 700 soluciones habitacionales en el segundo semestre de 2025

Medellín

El mercado inmobiliario de Medellín atraviesa un momento de crecimiento sostenido, respaldado por la confianza de los inversionistas y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Según Camacol Antioquia, en el primer semestre de este año se vendieron 2.208 unidades de vivienda nueva en la ciudad, un aumento del 37 % frente al mismo periodo de 2024. De estas, 1.500 fueron viviendas No VIS (crecimiento del 46,6 %) y 708 VIS (aumento del 32,9 %).

Este dinamismo ha sido impulsado por programas de la Administración Distrital como Compra tu Casa y Vivienda, un Proyecto Familiar, que otorgan subsidios y facilitan el acceso a un inmueble propio para las familias más vulnerables, así como por alianzas estratégicas con entidades como Comfama.

La directora del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), Valentina Aguilar Ramírez, destacó que la prioridad es “cumplirle a las familias en la generación y entrega de vivienda nueva”, tanto con la culminación de proyectos pendientes como con el inicio de nuevas obras.

En el segundo semestre de 2025, la Alcaldía entregará 700 soluciones habitacionales distribuidas en cuatro proyectos:

• La Colinita (comuna 15 – Guayabal), con 106 viviendas VIS, desarrolladas en alianza con Comfama y que se entregarán en septiembre.

• La Playita (comuna 16 – Belén Rincón), con 94 viviendas VIS.

• Atardecer de San Antonio (corregimiento San Antonio de Prado), con 52 viviendas VIP.

• Ciudad del Este (comuna 9 – Buenos Aires), con 448 viviendas VIP iniciadas en 2017 y cuya entrega está prevista para diciembre de 2025.

La Administración Distrital resaltó que el trabajo articulado con el departamento de Antioquia, los gremios y el sector privado permite ampliar la oferta de vivienda digna y legal, al tiempo que se reduce el déficit habitacional en la ciudad.