Medellín

Un hombre murió luego de atacar a la policía con un machete en Nechí, Antioquia

Un policía quedó herido en un brazo por la agresión del hombre que estaba en un alto estado de exaltación.

Nechí, Antioquia. Foto: Cortesía

Nechí, Antioquia. Foto: Cortesía(Thot)

Nechí- Antioquia

La policía del municipio de Nechí en el Bajo Cauca antioqueño atendió un caso en el que un hombre estaba exaltado, manipulando un machete e intimidando a la comunidad. Este hecho ocurrió en el barrio La Playa.

Según el reporte de las autoridades, la comunidad alertó a la policía sobre un hombre que, dentro de un taller, estaba intimidando a varias personas con un machete. Cuando los uniformados hacen contacto con él tratando de persuadirlo, pero este se torna violento y agrede a un policía, generándole una lesión en el brazo derecho. De inmediato, los policiales reaccionan en su defensa y le disparan al agresor con el arma de dotación en tres ocasiones. Un disparo le impacta el abdomen y el otro en una pierna.

Le puede interesar:

Luego de reducido, el exaltado hombre es llevado de urgencia al hospital local, pero ante la gravedad de la herida es trasladado a la clínica Pajonal de Caucasia; pero en el trayecto fallece. El uniformado también fue atendido en el centro médico de Nechí y fue dado de alta.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la justicia penal militar que adelantará las labores en el caso.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad