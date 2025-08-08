Un hombre murió luego de atacar a la policía con un machete en Nechí, Antioquia

Nechí- Antioquia

La policía del municipio de Nechí en el Bajo Cauca antioqueño atendió un caso en el que un hombre estaba exaltado, manipulando un machete e intimidando a la comunidad. Este hecho ocurrió en el barrio La Playa.

Según el reporte de las autoridades, la comunidad alertó a la policía sobre un hombre que, dentro de un taller, estaba intimidando a varias personas con un machete. Cuando los uniformados hacen contacto con él tratando de persuadirlo, pero este se torna violento y agrede a un policía, generándole una lesión en el brazo derecho. De inmediato, los policiales reaccionan en su defensa y le disparan al agresor con el arma de dotación en tres ocasiones. Un disparo le impacta el abdomen y el otro en una pierna.

Luego de reducido, el exaltado hombre es llevado de urgencia al hospital local, pero ante la gravedad de la herida es trasladado a la clínica Pajonal de Caucasia; pero en el trayecto fallece. El uniformado también fue atendido en el centro médico de Nechí y fue dado de alta.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por la justicia penal militar que adelantará las labores en el caso.