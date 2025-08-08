Luto en el periodismo deportivo: falleció Eugenio Baena, padre de la patinadora “Chechi”

Hay luto en Colombia por el fallecimiento del periodista Eugenio Baena, este viernes 8 de agosto, quien se encontraba hospitalizado luego de un procedimiento quirúrgico cardiaco.

Eugenio Baena falleció a sus 71 años, y se despidió del mundo del periodismo deportivo tras años de trabajar en Caracol Radio, dejando en alto el legado en la radio colombiana.

El reconocido periodista se encontraba bajo observación médica, tras haber sido intervenido quirúrgicamente, el pasado 30 de julio, con un cateterismo para despejar dos arterias que presentaban obstrucción. Aunque en principio mostró signos de estabilización, su estado se mantuvo delicado.

Lamentablemente, Baena no resistió y este viernes se confirmó la noticia de su fallecimiento en la clínica Neurodinamia de la ciudad de Cartagena, donde había sido remitido tras sufrir de un fuerte dolor en el pecho.

El mensaje de la ‘Chechi’ Baena a su padre

El periodista Baena era padre de Cecilia ‘Chechi’ Baena, múltiple campeona mundial de patinaje, quien fue siempre un orgullo para él. Su apoyo a su hijo se convirtió en parte fundamental de su relato personal y profesional.

Días antes del fallecimiento de su padre, la patinadora conmovió sus redes con un mensaje de esperanza sobre la recuperación de Eugenio.

Junto a una foto, la reconocida patinadora escribió: “Una historia que aún no ha terminado de contarse. Un corazón que dudó, pero no se rindió. Un hombre que escuchó el rumor del abismo... y eligió quedarse. Porque en este Caribe nuestro, donde lo real se confunde con lo milagroso, hay quienes caminan por el borde sin caerse. O caen, pero se levantan con el alma intacta”.

Eugenio Baena y su legado profesional

Periodista con más de cinco décadas de trayectoria, Baena fue un referente en deportes como beisbol, boxeo, futbol y patinaje. Fue parte activa del equipo de Caracol Radio Deportes, participando en programas como Buenos días deportes, El VBar Caracol y las transmisiones del Fenómeno del Fútbol.

Además, cubrió eventos de máxima envergadura: mundiales de futbol, series mundiales de beisbol, peleas de boxeo y otros encuentros internacionales. Su estilo espontáneo y cercano lo convirtió en una voz inolvidable para varias generaciones.

En el año 2020, ACORD Bolívar lo condecoró en la gala del Deportista del Año con el premio a “Toda una vida”, celebrando y recordando su célebre carrera profesional.

La Alcaldía de Cartagena expresó sus condolencias, reconociendo su figura como “icono de la radio y el periodismo deportivo del país”, y lamentando su pérdida para el periodismo regional y nacional. También extendió sus más sentidas condolencias a toda su familia y en, especial, “a su amada ‘Chechi’, la niña de sus ojos, múltiple campeona mundial del patinaje”.

“Este insigne cartagenero, amante del béisbol, el boxeo y del fútbol, nos deja el legado de su consagrada trayectoria de más de 50 años informándonos sobre el acontecer del mundo del deporte y las hazañas de nuestros ídolos”, añade el comunicado.