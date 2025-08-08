Eugenio Baena, leyenda del periodismo deportivo colombiano: Más de 50 años dedicados a la profesión

Este viernes se produjo una noticia que sacudió a todo el peridismo deportivo colombiano, el fallecimiento de Eguenio Baena, reconocido periodista de Caracol Radio y quien dedicó más de 50 años a enaltecer la profesión.

Eugenio fue un embajador de los deportes del Caribe. Nació en Cartagena, sus padres querían que fuera médico, como su papá; sin embargo, no pasó el examen de admisión y, por darle gusto a su mamá, se graduó de abogado.

No obstante, su pasión era la radio y en ese mundo explotó todo su potencial desde muy joven, siendo el béisbol y el fútbol, sus primeros deportes.

Como el mismo lo comentó en una entrevista, un consejo de Luis Alberto Payares Villa lo llevó a hablar de béisbol, siendo la Serie Mundial de 1976 su primera forma de darse a conocer.

El boxeo fue otra de sus grandes pasiones y otros de los deportes que dominaba de pies a cabeza, en el cual tuvo el privilegio de cubrir los combates y títulos mundiales de Kid Pambele, Happy Lora, Rodrigo Valdez, Baby Rojas, Fidel Bassa, Chicanero Mendoza, y los hermanos Cardona. Cada que podía compartía fotos con estas y otras leyendas del deporte colombiano.

Eugenio se caracterizó por la potencia de su relato, uno de los episodios más recordados y emotivos de su carrera es el relato que hizo de uno de los títulos mundiales de Cecilia ‘La Chechi’ Baena, nada más y nada menos que su hija, “la nena”, en otros de los tantos deportes que dominaba, el patinaje.

En Caracol Radio participó en distintos programas, pasó por El Carrusel Caracol y El Alargue, actualmente era columnista de El VBar Caracol y comentarista de El Fenómeno del Fútbol, donde conducía las transmisiones del Real Cartagena en el Torneo de Ascenso y estuvo al frente de algunos juegos de Jaguares en primera división.

En Caracol Radio, Eugenio estuvo presente en los principales eventos deportivos del mundo, cubriendo Juegos Olímpicos, Copas Américas, Eliminatorias y Mundiales de fútbol, entre otros.

En el año 2020, ACORD Bolívar lo condecoró en la gala del Deportista del Año con el premio a “Toda una vida”, celebrando y recordando su célebre carrera profesional.