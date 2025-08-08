Eugenio Baena, leyenda del periodismo deportivo colombiano: Más de 50 años dedicados a la profesión
Este viernes 8 de agosto se conoció la triste noticia de su fallecimiento.
Este viernes se produjo una noticia que sacudió a todo el peridismo deportivo colombiano, el fallecimiento de Eguenio Baena, reconocido periodista de Caracol Radio y quien dedicó más de 50 años a enaltecer la profesión.
Eugenio fue un embajador de los deportes del Caribe. Nació en Cartagena, sus padres querían que fuera médico, como su papá; sin embargo, no pasó el examen de admisión y, por darle gusto a su mamá, se graduó de abogado.
No obstante, su pasión era la radio y en ese mundo explotó todo su potencial desde muy joven, siendo el béisbol y el fútbol, sus primeros deportes.
Como el mismo lo comentó en una entrevista, un consejo de Luis Alberto Payares Villa lo llevó a hablar de béisbol, siendo la Serie Mundial de 1976 su primera forma de darse a conocer.
El boxeo fue otra de sus grandes pasiones y otros de los deportes que dominaba de pies a cabeza, en el cual tuvo el privilegio de cubrir los combates y títulos mundiales de Kid Pambele, Happy Lora, Rodrigo Valdez, Baby Rojas, Fidel Bassa, Chicanero Mendoza, y los hermanos Cardona. Cada que podía compartía fotos con estas y otras leyendas del deporte colombiano.
Eugenio se caracterizó por la potencia de su relato, uno de los episodios más recordados y emotivos de su carrera es el relato que hizo de uno de los títulos mundiales de Cecilia ‘La Chechi’ Baena, nada más y nada menos que su hija, “la nena”, en otros de los tantos deportes que dominaba, el patinaje.
Vea también
En Caracol Radio participó en distintos programas, pasó por El Carrusel Caracol y El Alargue, actualmente era columnista de El VBar Caracol y comentarista de El Fenómeno del Fútbol, donde conducía las transmisiones del Real Cartagena en el Torneo de Ascenso y estuvo al frente de algunos juegos de Jaguares en primera división.
En Caracol Radio, Eugenio estuvo presente en los principales eventos deportivos del mundo, cubriendo Juegos Olímpicos, Copas Américas, Eliminatorias y Mundiales de fútbol, entre otros.
En el año 2020, ACORD Bolívar lo condecoró en la gala del Deportista del Año con el premio a “Toda una vida”, celebrando y recordando su célebre carrera profesional.