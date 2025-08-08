Bogotá concreta una alianza turística con Perú: ¿qué gana la ciudad?

Bogotá D. C.

Por primera vez en la historia, Bogotá fue miembro activo de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) de las Naciones Unidas para las Américas. En este evento, la ciudad alcanzó acuerdos de cooperación con Perú.

La edición número 70 de esta comisión se celebró en Lima, la capital de dicho país, del 30 de julio al 1 de agosto de 2025.

Bogotá hizo parte de un espacio al que tradicionalmente asisten ministros de turismo o presidentes de entidades nacionales y delegaciones oficiales de los países de América. Su participación fue producto de su rol activo como miembro afiliado de la ONU Turismo.

Así, la ciudad no sólo logró fortalecer sus relaciones internacionales, sino que también incidió en las decisiones que marcan el futuro del turismo en la región.

Alianza turística entre Bogotá y Perú: ¿qué obtiene la ciudad?

Como resultado de la participación de la ciudad en la Comisión Regional de la ONU Turismo para las Américas, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) confirmó una alianza turística binacional entre Bogotá y Perú.

Esto sucedió a través de una reunión con María del Sol Velásquez, directora de Promoción del Turismo de PromPerú. Se acordó avanzar en una alianza de cooperación para promover mutuamente los destinos turísticos de ambos territorios.

Esta alianza estratégica permitirá que la marca de la ciudad, #BogotáTuCasa, se proyecte en el mercado peruano, como compartió el IDT. Asimismo, los destinos del país vecino también tendrán mayor visibilidad en la capital.

Se trata de un flujo de promoción turística recíproca que busca “fortalecer el hermanamiento entre ambas naciones”. Esto, en medio de un momento de tensión internacional entre Colombia y Perú por los señalamientos del gobierno nacional al país vecino por copar un territorio en la zona de frontera, en Santa Rosa de Loreto.

¿Qué más dejó la participación de Bogotá en la Comisión de Turismo de las Américas?

Por otra parte, Bogotá integró el seminario “Inteligencia Artificial y Turismo en las Américas” y de un espacio de networking entre miembros afiliados a la ONU Turismo. Con todo esto, la ciudad busca fortalecer su visibilidad como un destino turístico, abrir puertas a nuevas alianzas estratégicas y proyectar la marca de #BogotáTuCasa a nivel internacional.

El director del Instituto Distrital de Turismo, Andrés Santamaría resaltó la importancia de la participación de Bogotá por primera vez en este espacio: “ser parte de esta mesa como miembro activo nos permite presentar nuestras estrategias, compartir buenas prácticas y trabajar articuladamente con países y ciudades del continente. Es un paso enorme en la proyección internacional de Bogotá como destino global”.