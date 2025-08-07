Alcalde de Cartagena respaldó carta de precios autorizada en Cholón: ¿Cuánto vale una mojarra?

Hay polémica en Cartagena por la nueva carta de precios autorizada en Cholón.

Luego de que el distrito entregara un embarcadero que estará al servicio en la famosa ensenada, el propio Alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, hizo oficial una carta con los valores que deberán cobrarse por alimentos, bebidas y otros servicios.

Las respuestas en redes sociales no se hicieron esperar, por parte de algunas personas que consideraron muy elevadas las tarifas, que desde ahora deberán pagar los visitantes a esta área de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ubicada en la zona insular del distrito.

En los cuestionamientos, el mandatario de los cartageneros defendió la decisión, e indicó que algunos establecimientos del centro histórico, tienen precios por encima de Cholón que los comensales pagan sin problemas.

“Entre otras ese balneario, que es todo un verdadero paraíso tropical, es una isla lejos del área continental, lo cual implica una logística que incrementa el costo de los insumos. ¿Abuso? Abuso y estafa es que no hayan reglas claras y que se especule con los precios indiscriminadamente. Aquí estamos del lado de los nativos con quienes hemos pactado compromisos de respeto, orden y buen servicio al visitante. Todo en aras de un turismo ordenado, responsable y sostenible”, dijo el alcalde.

Así las cosas, por ejemplo, una bandeja con mojarra costará 55.000 pesos, una langosta 255.000, cazuela de mariscos 150.000 pesos, una porción de arroz 30.000 y una limonada 50.000 pesos.