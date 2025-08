¿Cuál es el alcance de la tensión Colombia-Perú por Santa Rosa de Loreto?

En Hora20 el análisis al alcance de la tensión diplomática entre Colombia y Perú, después de que el presidente Gustavo Petro señalara al país vecino de copar una parte del territorio y de anunciar que la conmemoración de la Batalla de Boyacá se hará en Leticia. Una mirada al nivel del impasse, de la importancia de los canales diplomáticos, de las fronteras y de todo lo que implica una nueva tensión con Perú.

Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el periódico global, planteó que a los gobiernos latinoamericanos les encantan los diferendos limítrofes y se aprovechan en el terreno político, “Petro escala la situación ante una ley y esto tiene un antecedente también del 2024 con unas declaraciones de un funcionario de la Cancillería”. Recordó la tensa y difícil relación entre Dina Boluarte-Petro, “esto que pasa les conviene políticamente a los dos, los posiciona internamente y en estos casos terminamos con discusiones políticas y legales complejas, que no están alineados con preocupaciones de la gente; no podemos soslayar el uso político en los dos lados de la frontera con este tema”.

Para Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora en la Universidad de los Andes y PhD en Ciencia Política, las tensiones entre Perú y Colombia son un caso clásico de geografía cambiante, “hay un proceso de sedimentación resultado de deforestación que ha cambiado la forma en que se configuran las islas en el río y se genera un problema grande”. Resaltó que la parte del río sobre la rivera de Leticia está a punto de desaparecer, pues estudios de las fuerzas militares calculan que en 20 años, si no se hace nada, Leticia se queda sin posibilidad de ser ciudad ribereña. De otro lado, dijo que este problema no es nuevo, “efectivamente lo que ha venido sucediendo con Santa Rosa y otras islas, es que son sujeto de ocupación por parte de ciudadanos peruanos que hacen actividades agrícolas y en algunas ocasiones con presencia del gobierno peruano”. Detalló que lo que procede al ser una isla nueva es la conversación con Perú para hacer un arreglo limítrofe, “hay como hacerlo con la comisión de asuntos fronterizos, que es el primer mecanismo para adelantar negociaciones y si no se llega a un acuerdo, tenemos el recurso de la CIJ”.

Por último, dijo que los funcionarios de cancillería llevan advirtiendo sobre este tema durante más de 17 años, “ha aumentado ocupación de habitantes peruanos, aumenta ejercicio de soberanía y nosotros solo decimos que no reconocemos, pero tampoco se avanza en negociación para resolver el litigio”.

Juan Camilo Herrera, Ph.D. en Derecho, consultor en derecho público y asuntos latinoamericanos y codirector editorial de Agenda Estado de derecho, planteó que aunque en América Latina hay diferencias por fronteras, este es un vecindario tranquilo, “en Asia y Europa hay conflictos de mayor nivel y somos un continente más bien pacífico”. Detalló que la vieja confiable para gobiernos que están en apuros como los de Colombia y Perú, es salir a buscar un problema internacional, sobre todo porque tenemos el antecedente del conflicto de 1934 con Perú. “Hay que acudir a la diplomacia y agotar instancias, pero también toca ser creativos”, pues detalló que es importante entender elementos como el cambio climático, el riesgo en el que está Leticia que puede perder acceso al río y que Perú en mediano y largo plazo es aliado estratégico, “no es solo la isla, es lo que se necesita al largo plazo y soluciones alternativas e ir más allá sobre la propiedad de una isla cambiante”.

Óscar Vidarte, internacionalista, profesor e investigador de la Pontifica Universidad Católica de Perú, señaló que no se esperaba que las tensiones llegaran a este nivel y menos que el presidente colombiano señalara que se violan acuerdos internacionales, “se ha dado un proceso de acercamiento para restablecer relación y por eso es sorpresivo lo que dice Petro tanto en forma como en fondo”. Manifestó que la respuesta de Perú se demoró porque en ese momento la presidenta y canciller justo están viajando a Japón, “pero la posición peruana es clara, señalan que la isla Santa Rosa nace de una isla peruana establecida en 1922 y ratificado en 1934”. Comentó que esta isla ha tenido presencia peruana desde hace más de 60 años y por esas razones se dice que está en la soberanía peruana, “es cierto que se ha movilizado hacia Leticia y eso abre la discusión sobre la soberanía y los intereses de cada país”. De otro lado, dijo que la Cancillería colombiana hace un comunicado más suave que lo que dice Petro, “dicen que se debe discutir asignación de territorios que no existían en acuerdos iniciales; eso es inaceptable del lado peruano”. Por último, señaló que hablar de asignación como lo hace Colombia, es suponer que hay territorios que no tienen soberanía, algo que afirma, no es aceptado por Perú, país que insiste que sí tiene control sobre ese territorio

