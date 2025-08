Harry Kane elogió el debut de Luis Díaz en Bayern y reveló cómo es la comunicación con el colombiano

Luis Díaz tuvo sus primeros minutos como futbolista del Bayern Múnich, en el primer partido amistoso del equipo alemán de la pretemporada, ante Olympique Lyon, que terminó en victoria 2-1. El colombiano entró para el segundo tiempo y tuvo influencia en el resultado, pues a él le cometieron el penal que abrió el marcador en los pies de Michael Olise.

El guajiro pudo haber convertido su gol con el que pudo haber puesto un broche dorado a su estreno, pero le faltó precisión al momento de rematar al arco, pues lo hizo en tres oportunidades y en todas el arquero rival le atajó el disparo. Sin embargo, mostró picardía, desequilibrio y la habilidad que lo caracteriza por banda, que le hizo ganarse aplausos de la afición que asistió al Allianz Arena.

Luis Díaz, sin gol, pero influyente en triunfo del Bayern Múnich: Detalles de su debut en Alemania

Harry Kane elogió el estreno de Luis Díaz

El delantero inglés no compartió cancha con el guajiro, pues el primero estuvo todo el primer tiempo, y el segundo ingresó para el complemento. No obstante, Kane vio desde el banco lo que le puede entregar Lucho al club, y no dudó en elogiarlo cuando le preguntaron en Sky Sports una vez concluido el juego.

Emotivo mensaje de despedida de Salah a Luis Díaz: “Eras una inspiración y como amigo aún más”

“Sí, pienso que lo ha hecho genial hoy. Obviamente, en los entrenamientos solo hemos tenido un par de sesiones, pero se le ve con hambre, se le ve muy bien. Está contento de estar aquí. Juega con una sonrisa. Hoy se pudo ver que es muy efectivo en el último tercio y sí, lo vamos a necesitar esta temporada. Así que estoy emocionado de tenerlo", dijo sobre el extremo de 28 años.

Der erste Eindruck von Luis Díaz? „Er ist glücklich, hier zu sein. Er spielt mit einem Lächeln“, sagt Harry Kane zufrieden über seinen neuen Sturmpartner und verrät: „Sein Englisch ist gar nicht so schlecht. Er kommuniziert gut mit dem Team. Das ist kein Problem.“ @SkySportDE pic.twitter.com/1xGz2WyZTh — Kerry Hau (@kerry_hau) August 2, 2025

Kane se refirió a la comunicación con Luis Díaz

Una de las grandes dudas que se tienen sobre Lucho es cómo será la comunicación con gran parte del plantel, pues pocos hablan un español fluido, mientras que Lucho, si bien entiende inglés, tampoco lo tiene como una fortaleza. Kane también se refirió al respecto.

Luis Díaz respondió con contundencia a los que critican el precio que pagó Bayern Múnich

“Su inglés está bien. Obviamente, no hay muchos jugadores en el equipo que hablen español y yo no. Pero, sinceramente, su inglés no es tan malo. Así que, ya sabes, creo que puede comunicarse bien con el equipo. Ojalá mejore su inglés y quizás también aprenda alemán, para que algunos de los otros jugadores puedan hablar con él. Pero, ya sabes, como el entrenador (Kompany) habla inglés, no creo que tenga problema”, destacó.

Joshua Kimmich, uno de los capitanes, dijo sobre Díaz: “Tenemos algunos jugadores que hablan un poco de español. Su inglés también es decente. Así que lo gestionamos como equipo”.

Christoph Freund también habló del debut de Lucho

Christoph Freund, director deportivo del Bayern, quien estuvo en las negociaciones con el Liverpool, también habló del estreno de Lucho con la camiseta del conjunto bávaro y su adaptación.

“Sí, parecía muy fresco, se adaptó muy bien enseguida y creó dos o tres grandes ocasiones. En ese sentido, creo que se ha adaptado bien. Desde el primer día, ha transmitido alegría. Se lo está pasando genial allí y se nota que tiene mucha ilusión por el FC Bayern. Y sí, acaba de tener una buena actuación; no creo que le lleve mucho tiempo adaptarse”, inició diciendo.

“Mucha intensidad. Es un jugador muy trabajador. Juega con mucha madurez y supone una amenaza de gol en profundidad. Es rapidísimo. En ese sentido, es un auténtico jugador de equipo que también es muy peligroso de cara al gol. Así que podemos esperar muchos puntos. Todo lo que escuchamos del Liverpool, no importa con quién hables, era muy, muy popular en el equipo, es un jugador de equipo absoluto y ese es exactamente el perfil que estábamos buscando", concluyó.