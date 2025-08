No quiero vivir de condecoraciones: Jugadora de Selección Colombia, Daniela Arias, pide más apoyo al deporte

Bucaramanga

Tras un intenso partido frente a Brasil, que terminó con la victoria del equipo brasileño por penales, la jugadora santandereana Daniela Alexandra Arias Rojas no se guardó nada.

Con evidente emoción y frustración, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para que el discurso de apoyo al deporte se traduzca en acciones concretas.

“Yo no quiero vivir de reconocimientos ni de condecoraciones. Yo quiero que se vean cambios, con actos, no con palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. No solo en Santander, en todo el país”, declaró Arias Rojas, refiriéndose al presidente Gustavo Petro.

La bumanguesa también habló del abandono que sienten muchos atletas en Colombia, no solo en el fútbol, sino en disciplinas individuales donde los deportistas enfrentan condiciones precarias para poder representar al país.

“Hay gente que le toca irse caminando, en bicicleta o a pie para entrenar. Gente que ni siquiera come para poder hacerlo. Y así van y ganan medallas de oro”, afirmó bastante conmovida.

Daniela se sumó a la voz de Catherine Ibargüen, exatleta olímpica y ahora defensora activa del deporte colombiano, destacando su lucha incansable por mejorar las condiciones de los deportistas en el país.

Este llamado se une al descontento expresado recientemente por diversos sectores del deporte y algunos congresistas, luego de conocerse la reducción de recursos destinados al deporte en el presupuesto nacional proyectado para 2026.

“Hoy salimos 23 jugadoras a representar a Colombia, y también hacemos parte del Comité Olímpico. Nosotros también tenemos necesidades. Queremos salir adelante”, concluyó la jugadora santandereana.

El mensaje de la jugadora no pasó desapercibido y ha encendido nuevamente el debate sobre la falta de apoyo institucional a los atletas colombianos, en un país lleno de talento pero con serias dificultades para desarrollarlo.