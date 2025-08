“Siempre nos queda faltando ese centavo para el peso”, Héctor Cárdenas, sobre la Selección Colombia

Hector Cárdenas exentrenador de la Sellecció´n Colombia Sub 23 / Federico Parra /AFP via Getty Images

El entrenador Héctor Cárdenas, de 45 años, hablo en entrevista con Caracol Deportes Domingo sobre por qué el combinado nacional siempre terminó subcampeón de la Copa América. A pesar de que se juega bien en los equipos tanto femenino como masculino, no les alcanza para sostener los resultados y terminan perdiendo los títulos.

El entrenador a su corta edad ha tenido una gran trayectoria y ha dirigido a varios equipos, a Deportivo Cali en tres ocasiones, Selección Colombia Sub 17, Sub 20 y Sub 23. Lo que le ha permitido entender los procesos de juveniles y el tipo de mentalidad que deben manejar cada deportista para poder consolidar los buenos resultados.

Ahora está dirigiendo a Inter de Palmira de la segunda categoría del futbol colombiano, esto comentó sobre este año de trabajo: “ la verdad es que poco a poco hemos ido encontrando esa forma deportiva con la cual el equipo inició semestre anterior, quisas este no fue el arranque que esperábamos… pero cada día estamos más cerca de ella”.

Lea también: No quiero vivir de condecoraciones: Jugadora de Selección Colombia, Daniela Arias, pide más apoyo al deporte

También se le preguntó que le hace falta a la Selección para dejar de quedar segunda y por fin traer un trofeo a casa, “ yo creo que la respuesta la buscamos todos porque tenemos el talento, el apoyo de la federación... creo que falta convencerse de que realmente tenemos la condición, la capacidad, siempre nos queda faltando ese centavo para el peso y hace parte de más es de esa estructura mental”.

¡𝐔𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨!



Cerramos la 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 a los 𝐉𝐮𝐞𝐠𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐨𝐬 𝐋𝐨𝐬 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟖 👏#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/j79osH3Vgr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 3, 2025

Asimismo, comento cuáles han sido sus estudios para dirigir un equipo y seguir adquiriendo conocimiento en el terreno de juego, “yo llegue con un título profesional y una especialización profesional, luego tuve la oportunidad de tener el privilegio de estar al lado de Carlos Queiroz donde nos capacitaron en pandemia, y lo último y más reciente que hice fue un máster de rendimiento de Barcelona España, un curso virtual”.

El técnico caleño ha dirigido a juveniles y jugadores profesionales, pero parecer que todos los deportistas colombianos les falta esa mentalidad ganadora para lograr completar la capacidad técnica y física con el trabajo mental, esto le ha permitido ver de primero mano que es lo que sucede desde el interior de los equipos.

Le podría interesar: Colombia es subcampeona de la Copa América femenina 2025, tras caer en un partidazo con Brasil

“Esa madurez se va adquiriendo a través de la competencia, nosotros antes no figurábamos este tipo de instancia y yo creo que se va empieza a avanzar desde ahí poder vivenciar lo que es este tipo de competiciones”, mencionó Héctor Cárdenas haciendo énfasis que la jerarquía que adquieren los equipos ganadores se puede conseguir día a día.

El entrenador volverá a tener competición este martes 5 de agosto cuando reciba en su casa a Santa Fe por el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Colombia, la serie la va ganando el equipo de la capital 2-0.