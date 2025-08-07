Protestas en la Mesa de Los Santos: comunidad bloquea peaje por mal manejo de recursos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Este miércoles 7 de agosto comunidades protagonizaron una protesta pacífica en el sector del peaje La Punta en la vía hacia Los Santos, generando un cierre total de la vía principal de este punto turístico de Santander.

Aunque se ha garantizado el paso a ambulancias y casos de emergencia, el tráfico general solo se habilita por lapsos de 20 minutos cada hora.

Oscar Andrés Villareal, vocero de la comunidad, explicó que la manifestación obedece a la inconformidad con el manejo de los recursos recaudados en el peaje, cuya operación está actualmente bajo la administración del Instituto Financiero para el Desarrollo en Santander, Idesan.

#AEstaHora | Comunidades hacen un plantón exigiendo la suspensión del cobro del peaje ubicado en el sector de La Mesa de Los Santos. #Santander pic.twitter.com/MsJgkksqVQ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 7, 2025

“Desde hace siete meses no hemos visto un solo peso invertido en mantenimiento ni en vías terciarias”, afirmó.

Los residentes de la Mesa de Los Santos denuncian que no reciben respuestas claras por parte de las autoridades responsables.

“Cuando se pregunta a Idesan o a quienes manejan el peaje simplemente se pasan la bolita sin asumir responsabilidades”, expresó Villareal.

Cuestionó el papel de la gobernación de Santander, la cual ha señalado que el peaje pertenece a la comunidad, pero según los manifestantes no ven los beneficios.

Entre las exigencias se encuentra la suspensión del cobro del peaje hasta que los recursos sean destinados de forma directa a mejorar la infraestructura vial local.

“Solicitamos una reorganización administrativa del peaje o incluso su eliminación”, añadió el vocero.

Quien también denunció posibles hechos de corrupción relacionados con la anterior concesión de la operación del peaje, a cargo de la empresa Construvicol.

“Durante 20 años recaudaron más de 226 mil millones de pesos, pero hay carreteras que aparecen como pavimentadas y no tienen ni un grano de asfalto”, afirmó.

#AEstaHora | La @GobdeSantander hace presencia en el peaje de Los Santos para garantizar la movilidad de vehículos, ante las posibles protestas convocadas. pic.twitter.com/nbjyXBO0uZ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 7, 2025

¿Qué dice la gobernación?

Por su parte la gobernación de Santander a través de Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia, reiteró el llamado a una protesta pacífica.

“Estamos aquí al lado de la institucionalidad, garantizando la movilidad. Invitamos a la comunidad a expresar sus inconformidades sin recurrir a vías de hecho. Hemos instalado mesas de diálogo para escuchar y resolver las inquietudes”, indicó el funcionario.

Las autoridades se mantienen en el lugar monitoreando la situación, mientras la comunidad insiste en su rechazo al modelo de gestión actual del peaje.

La protesta se desarrolla sin actos de violencia, pero no se está permitiendo el cobro en el peaje La Punta.