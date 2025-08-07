Bloqueos en vía nacional de Santander afecta el paso hacia la Costa Caribe

Bucaramanga

Un grupo de aproximadamente 30 personas tienen bloqueado el paso vehicular en el sector del peaje La Gómez, en jurisdicción de Sabana de Torres en Santander.

Según confirmó el mayor Carlos Ernesto Vergara Vélez, jefe de la seccional de Tránsito y Transporte de Santander los manifestantes son extrabajadores vinculados a una empresa del proyecto vial, que fueron despedidos recientemente y exigen respuestas a su situación laboral.

Ampliar

“Estas personas están realizando una manifestación pacífica en la vía mientras las autoridades territoriales y representantes de la empresa sostienen un diálogo”, señaló el oficial.

El bloqueo afecta en ambos sentidos el tránsito en uno de los corredores viales más importantes del país, la vía que conecta a Sabana de Torres con San Alberto y la Troncal del Magdalena Medio, clave para el transporte entre Bucaramanga, la Costa Caribe y el centro del país.

Puede leer: Paperos de Santander advierten paro nacional si no hay acuerdos con el gobierno

Concesión rechaza los bloqueos

La Concesión Autopista del Río Grande, responsable del Proyecto Troncal del Magdalena 2, rechazó las acusaciones del gremio de transportadores que respalda la protesta.

Desde el pasado 15 de julio las obras están paralizadas, lo que ha obligado a suspender temporalmente contratos laborales.

Le sugerimos: Por paro minero hay alza en los precios de verduras en la Central de Abastos de Bucaramanga

“No existen condiciones mínimas para garantizar la ejecución segura de las actividades”, aseguró la concesión.

Ampliar

¿Qué originó el conflicto?

Según explicó la concesión desde octubre de 2024 se iniciaron mesas de diálogo con representantes del gremio de volqueteros, logrando un acuerdo para que el 50% de la operación de volquetas fuera ejecutada por el gremio local.

Lea también: Paro minero afecta rutas de buses entre Santander y Bogotá

Una vez terminó el contrato inicial los transportadores se negaron a firmar la extensión hasta diciembre de 2025. Exigieron subir su participación al 80%, algo que la empresa calificó como “desproporcionado y sin sustento contractual”.

Respuesta a otros señalamientos

La concesión también desmintió otros reclamos del gremio:

Pagos : Aseguran que no hay mora en pagos por el transporte de material.

: Aseguran que no hay mora en pagos por el transporte de material. Pagarés en blanco : Dicen que no existen tales documentos, y al contrario sí hay garantías contractuales legales ante bloqueos previos.

: Dicen que no existen tales documentos, y al contrario sí hay garantías contractuales legales ante bloqueos previos. Transporte de personal : No hace parte de los contratos laborales, pero manifiestan que otorgan subsidios conforme a la ley.

: No hace parte de los contratos laborales, pero manifiestan que otorgan subsidios conforme a la ley. Acuerdos con la ANI : La empresa afirma que ha cumplido con todas las actas firmadas con la Agencia Nacional de Infraestructura.

: La empresa afirma que ha cumplido con todas las actas firmadas con la Agencia Nacional de Infraestructura. Mesas de diálogo: Advierten que han sostenido reuniones con siete asociaciones y autoridades locales.

Más noticias: “No se dejen llenar de odio”: alcalde de Los Santos por protesta sobre el manejo del peaje La Punta

Llamado a las autoridades

La Concesión Autopista del Río Grande le hizo un llamado a los gobiernos local y regionales para que intervengan en los bloqueos.

“No podemos permitir que bloqueos injustificados frenen el desarrollo de la región y perjudiquen a las comunidades”, señalaron a través de un comunicado.

Lea acá: Bucaramanga se une a marcha nacional en apoyo al expresidente Uribe: puntos de encuentro y recorrido

El proyecto Troncal del Magdalena 2 consiste en mejorar la conectividad entre Sabana de Torres y Curumaní. Abarca 15 municipios de tres departamentos.