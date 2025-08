“No se dejen llenar de odio”: alcalde de Los Santos por protesta sobre el manejo del peaje La Punta

Bucaramanga

Ante las recientes protestas de la comunidad por la destinación de los recursos del peaje La Punta, en La Mesa de los Santos, el alcalde Diego Armando Mendoza, se pronunció sobre los cuestionamientos a la actual administración, e hizo un llamado a los ciudadanos que protestarán el jueves 7 de agosto.

El alcalde de Los Santos, Diego Mendoza, dijo que como primera medida era importante aclarar que en los seis meses de la nueva administración del peaje por parte de la Gobernación de Santander hay una recolección de recursos de alrededor de $6 mil millones que destinarán a obras - resaltó - bajo tres parámetros: funcionamiento, mantenimiento e inversión.

“Las obras se fragmentan en tres tipos: funcionamiento, el peaje tiene que funcionar, con la plata de funcionamiento se van a pagar el alquiler de las ambulancias, de la grúa, de los empleados que van a cobrar la misma, de los vigilantes y con esa plata ya la Gobernación saca un contrato que va hasta el 31 de diciembre garantizando ese ítem. Luego queda el mantenimiento, dicen que van a sacar un contrato de mantenimiento para el tema de lo que llaman las rocerías, de la vía secundaria, que es la que está pavimentada. Lo tercero sería el saldo disponible, llamémoslo inversión. ¿Inversión qué es? Es la plata con la que vamos a mejorar o a transformar", precisó.

Llamado a la comunidad por protesta convocada en el peaje de la Mesa de Los Santos este jueves 7 de agosto

El mandatario aseguró que “en las protestas pasadas en el peaje se vieron intereses personales”, además se refirió a que el manejo de los recursos sería bajo un proceso transparente.

“En días pasados había un paro en La Mesa, pero es una persona que tiene intereses de que le dejen manejar el peaje y pues yo digo si no sirvió con dos privados que funcionó 40 años, ¿por qué tenemos que hacer nuevamente lo mismo? Esa persona lo que quiere es que el peaje se maneje nuevamente de esa manera y ahorita lo que queremos es que desde el Estado se hagan las obras y lo más transparente. Se va a hacer mediante ley 80, los contratos van a ser publicados en el SECOP y los entes de control podrán hacer pues sus acciones de control y vigilancia de estos procesos“.

También hizo un llamado a la calma a la comunidad que contempla manifestarse este jueves 7 de agosto.

“Aprovecho este espacio para decirle a la gente que no se dejen exaltar, no se dejen llenar de odios, el peaje es muy bueno porque tenemos una vía de una u otra manera muy buena que nos ha aportado desarrollo a nuestros municipios. De no ser por ese peaje nosotros tendríamos una vía terriblemente mala, ¿sí? terriblemente mala, los recursos del municipio de Los Santos son muy bajitos, somos un municipio de sexta categoría donde pues las necesidades son grandes“, agregó Diego Armando Mendoza, alcalde de Los Santos.

Convenio con la Gobernación de Santander

Diego Armando Mendoza, afirmó que la Gobernación de Santander adelanta un convenio con el municipio donde destinarán $2 mil millones del recaudo del peaje, para hacer obras de mantenimiento en las vías terciarias.