Los candidatos responden, escuche y decida: Aníbal Gaviria

En diálogo con Hora20 en “Los candidatos responden, escuche y decida”, el precandidato y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, planteó que las relaciones internacionales deben ejecutarse con firmeza, “la soberanía nacional necesita firmeza; no necesita ni demagogia ni populismo. Lo que yo veo en la situación Perú-Colombia es el enfrentamiento entre dos gobiernos débiles y populistas que echan mano del nacionalismo para buscar cómo fortalecerse internamente”.

Por otra parte, Gaviria planteó sobre cómo enfrentaría una situación como la que se vive actualmente con Perú, “son dos gobiernos que están enfrentados ideológicamente y que dejan de lado la tradición de nuestras naciones hermanas para tomar acciones como Gobierno, no como Estado, país ni sociedad”.

Sobre la realidad de los paros en el país y el efecto en el desabastecimiento de alimentos, dijo que a la gente hay que escucharla, “a los colombianos hay que escucharlos, a sus necesidades y dificultades, pero hay que escucharlos antes de que escale a conflicto a nivel de paro o bloqueos”.

El exgobernador de Antioquia señaló que es importante mantener un gobierno que esté escuchando de los colombianos y que, además que evite estas situaciones de orden público, “la protesta pacífica hay que respetarla, pero cuando la protesta se convierte en bloqueos que afectan los derechos de los ciudadanos como al trabajo y la vida, ya no es una protesta pacífica sino violenta”.

En “Un minuto para convencer”, el precandidato dijo que el presidente debe ser el factor de unión del país, “pero eso no lo hemos visto. Yo como Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín he siempre sumado; buscado que los diferentes puedan aportar a nuestro gobierno. Enfatizó que el líder tiene que ser capaz de sumar y convocar lo mejor de cada colombiano; “no dedicarse a dividir, estigmatizar y señalar insultando a quienes piensan diferente”. Manifestó que será un presidente para dar resultados, “la gente necesita menos palabras y más resultados. Una persona con palabrería no puede solucionar los problemas de vivienda, salud o educación, eso se soluciona con hechos”.