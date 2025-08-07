Guaqueros se comprometen a levantar 6 de los 9 bloqueos en el occidente de Boyacá

Se dieron avances significativos en la mesa de diálogo que se adelantó el miércoles 6 de agosto. Foto | Gobernación de Boyacá

Tunja

Muy satisfecho se mostró el gobernador, Carlos Amaya por los avances con la mesa de diálogos que se instaló con los guaqueros del occidente del departamento de Boyacá y quienes llevan ya dos semanas protestando y bloqueando varias vías terciarias en la zona esmeraldera.

“En diálogo con los guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de Occidente, junto al Gobierno nacional, avanzamos en acuerdos que permiten, no solo desacelerar los bloqueos, sino que sus justas peticiones sean escuchadas”, celebró el gobernador.

En el marco de la negociación, aseguró Amaya, “la población minera levantará 6 puntos de movilización de los 9 que se sostienen en el Occidente de Boyacá”.

Así mismo se avanza en acuerdos que se podrán consolidar en los próximos días.

Estos son los temas pendientes