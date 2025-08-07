Guaqueros se comprometen a levantar 6 de los 9 bloqueos en el occidente de Boyacá
Los manifestantes se han quejado por los abusos de la fuerza pública
Tunja
Muy satisfecho se mostró el gobernador, Carlos Amaya por los avances con la mesa de diálogos que se instaló con los guaqueros del occidente del departamento de Boyacá y quienes llevan ya dos semanas protestando y bloqueando varias vías terciarias en la zona esmeraldera.
“En diálogo con los guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales de Occidente, junto al Gobierno nacional, avanzamos en acuerdos que permiten, no solo desacelerar los bloqueos, sino que sus justas peticiones sean escuchadas”, celebró el gobernador.
En el marco de la negociación, aseguró Amaya, “la población minera levantará 6 puntos de movilización de los 9 que se sostienen en el Occidente de Boyacá”.
Así mismo se avanza en acuerdos que se podrán consolidar en los próximos días.
Estos son los temas pendientes
- El martes 12 de agosto de 2025, a las 08:30 am, en el Ministerio de Defensa, se reunirán las entidades de orden departamental, nacional y el Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales de la Policía Nacional con el fin de realizar las operaciones y acordar el protocolo para futuras operaciones.
- Ese mismo día a la 1:30 pm, se realizará reunión en el Ministerio de Minas y Energía, con participación de la Gobernación de Boyacá y entidades de orden departamental, especialmente Corpoboyacá y de orden nacional en el marco de su competencia y la empresa Fura Gems, con el fin de establecer compromisos en materia de abordaje de la problemática de guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales en San Pablo de Borbur.
- En Occidente de Boyacá se garantizará la tranquilidad, la paz y sana convivencia por parte de las autoridades departamentales y nacionales en conjunto con la Fuerza Pública en el marco de las mesas y diálogos que se sostengan.
- El martes 12 de agosto se instalará una mesa de trabajo sobre tributación especial en materia de protección esmeraldera, entre entidades competentes del orden nacional y departamental para establecer una hoja de ruta que permita establecer una tributación justa para las multinacionales de esmeralda presentes en la región.
- El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Boyacá se fijará una hoja de ruta que permita aclarar el proceso de formalización de los guaqueros, mineros ancestrales, artesanales y tradicionales.
- El viceministerio de Diálogo Social y Derechos Humanos y la Gobernación de Boyacá, en cabeza de la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y su dirección de Diálogo Social y Convivencia, instalará una mesa de reconocimiento de los líderes sociales y lideres defensoras de derechos humanos, en conjunto con Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, y los voceros del sector guaquero, minero tradicional, artesanal y ancestral de Coscuez, para hacer el reconocimiento de liderazgos sociales y activar rutas y escenarios de protección.
- La Corporación Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá destinará un equipo especial para la verificación de denuncias mencionadas por parte de los voceros, sobre el uso de materiales tóxicos que atenten contra el ambiente y la vida y una revisión exhaustiva del plan de manejo ambiental.
- El Ministerio de Trabajo en atención a los compromisos con los trabajadores y sindicatos de la empresa Fura Gems hará una inspección general al cumplimiento de los derechos laborales en especial por las jornadas de trabajo, salud, seguridad y libertad sindical. Atendiendo las denuncias y querellas que han presentado los trabajadores sindicalizados contra la empresa Fura Gems.
- Se definirá una fecha con las entidades competentes de orden nacional, departamental, municipal, ministerio público, y los voceros para materializar acuerdos que permitan el levantamiento del paro.
- La Agencia Nacional Minera concertará reunión en territorio en coordinación con los actores sociales, Secretaría de Minas y Dirección de Juventudes con el fin de identificar y lograr incorporar la caracterización y posterior formalización del programa de jóvenes mineros.