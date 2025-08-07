Falta de policías impide vigilancia permanente en las entradas a Barranquilla

En el Concejo de Barranquilla se desarrolló un debate de control político a las autoridades encargadas de la seguridad de la ciudad. Allí se discutieron los aciertos y los retos que persisten ante la ola de hechos delictivos que preocupan a los barranquilleros.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Los concejales de la ciudad insistieron en la necesidad de fortalecer la estrategia de control territorial, especialmente en los accesos a la ciudad.

Uno de los llamados de los funcionarios fue a la implementación de un plan candado, con presencia constante de las autoridades en las vías de ingreso a Barranquilla.

Lea también: Atracan a directivo de Fenalco en Barranquilla: piden levantar restricción al porte de armas

Los concejales plantearon que tanto el Ejército como la Policía y otras fuerzas cuentan con caninos antinarcóticos y herramientas tecnológicas que deben ser desplegadas en estos puntos de control para detectar droga, armas y dinero ilícito.

La estrategia propuesta contempla aprovechar la infraestructura vial como un cerco perimetral de seguridad, especialmente en corredores como la Circunvalar de la Prosperidad, la calle 30 y el puente Pumarejo. El objetivo sería sellar el ingreso a la ciudad con controles aleatorios, inteligencia táctica y uso de tecnología.

“El Distrito, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea deben actuar de forma coordinada para proteger el perímetro de la ciudad”, dijo el concejal José Trocha.

Falta de personal y capacidades de la Policía

El General Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana, señaló que por falta de personas y capacidades no se puede llevar a cabo esa medida de forma permanente.

“No es un tema de capricho ni de falta de voluntad. Habilitar cinco puestos de control las 24 horas del día implicaría disponer de 150 policías, lo que representa el 14% del pie de fuerza dedicado actualmente a los cuadrantes en el área metropolitana”, detalló Urrego.

Lea también: Paro minero afecta exportaciones de carbón y coque desde Barranquilla

Actualmente, Barranquilla y su área metropolitana cuentan con 177 cuadrantes encargados de patrullar y garantizar la seguridad en los barrios.

El comandante destacó que, si bien los puestos de control son importantes, el enfoque está en el fortalecimiento de capacidades estructurales como inteligencia, investigación criminal, y unidades especializadas como el Gaula, que han sido clave para lograr resultados positivos.

“El problema de seguridad en Barranquilla es estructural, y así mismo debe ser su combate. Por eso hemos venido reforzando nuestras especialidades”, dijo el oficial.

Resultados contundentes en 2025

Durante la sesión del Concejo, la Policía Metropolitana destacó resultados significativos como la incautación de 8 toneladas de estupefacientes en lo corrido del año, 5 mil personas han sido capturas por diferentes delitos y mil armas de fuego incautadas.

“Sí se ha hecho la tarea. Las incautaciones se están logrando, pero debemos equilibrar los recursos para no descuidar la seguridad dentro de la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía.