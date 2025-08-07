Paro minero afecta exportaciones de carbón y coque desde Barranquilla

Las exportaciones de carbón y coque desde la zona portuaria de Barranquilla enfrentan serias afectaciones por cuenta del paro minero que obstaculiza el transporte de carga proveniente del interior del país. Así lo advirtió Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, al alertar sobre el impacto que ya se empieza a sentir en la operación de las terminales fluviales.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“La principal afectación es ese carbón y ese coque que no está llegando, que está pendiente por cargar, proveniente de Boyacá principalmente, y que no ha podido llegar a la zona portuaria”, explicó Ariza.

Lea también: Paro minero en Cundinamarca: hay afectaciones económicas y el desabastecimiento de alimentos

Según el directivo, si el paro se prolonga, el impacto podría ser mayor. No solo se retrasarían los cargues en los barcos, sino que incluso podrían zarpar con menos carga de la prevista, lo que representa mayores costos para los exportadores.

“Esto es una cadena que se puede quebrar fácilmente con bloqueos o con paros. Si los camiones no llegan, se pone en riesgo la ventana de los barcos. Es decir, el buque llega a cargar, pero no hay carbón suficiente para embarcar”, detalló.

Impacto en la economía local

En condiciones normales, llegan a Barranquilla entre 1.600 y 1.800 camiones semanales cargados con carbón, coque y carbón desde Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. Sin embargo, la llegada de estos vehículos ha disminuido notoriamente en los últimos días.

Además del impacto directo en las exportaciones, Ariza advirtió sobre un posible efecto en la economía local, ya que la falta de camiones podría dificultar también la salida de productos desde Barranquilla hacia el centro del país.

Lea también: Obras de doble calzada Caracolí–Malambo avanzan con inversión de $138 mil millones

“Lo que produce la industria no tendría camiones suficientes para movilizarse. Esperamos que esta situación se solvente rápidamente para que las afectaciones no sean mayores”, concluyó.

El sector portuario sigue atento a la evolución del paro, mientras se evalúan medidas para mitigar los retrasos y proteger la estabilidad de la operación exportadora.