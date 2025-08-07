¿Falcao podría regresar al fútbol de Europa? El Tigre habría sido ofrecido a un club español

Falcao García continúa disfrutando junto a su familia por Europa. Luego de salir de Millonarios y tener su pase en la mano, el futuro inmediato del Tigre es incierto, por ahora ha recibido múltiples homenajes por los distintos clubes por donde pasó en el Viejo Continente.

Tras visitar las instalaciones del Mónaco, siendo recibido por el mismo Paul Pogba, el samario tuvo un breve paso por Bogotá, donde cumplió algunos compromisos comerciales para regresar a Europa, siendo conmemorado por el Porto de Portugal y el Atlético Madrid de España, en un amistoso que disputaron ambos equipos.

¿A qué equipo fue ofrecido Falcao?

En medio de este paso por Europa, una persona del entorno de Falcao lo habría ofrecido al Real Murcia, equipo que actualmente se encuentra en la tercera división de España. La noticia fue dada a conocer en exclusiva por el periodista Gregorio León del medio Onda Regional.

“El nombre de Radamel Falcao ha llegado a la mesa del Real Murcia. El jugador, que ahora está libre después de acabar su experiencia en el Millonarios de Bogotá, el histórico club en el que jugó Alfredo Di Stéfano antes de su fichaje por el Real Madrid, está en el mercado. El lunes llegó el ofrecimiento formulado por una persona muy próxima al delantero colombiano, y la entidad que preside Felipe Moreno va a considerar esta opción, que se encuentra en estado embrionario, en proceso de estudio, deportivo y económico", reseñó el medio.

Dicho por el mismo medio, la oferta no fue vista con malos ojos por el club, quien incluso ya habría tenido un primer diálogo con Falcao. “Después de recibir el ofrecimiento, el club murcianista anda evaluando analizando todas las posibilidades y perspectivas que abriría el fichaje, y ya se han producido los primeros contactos preliminares, a través de la persona que ha puesto en contacto a las dos partes, club y futbolista", se informó.

Oportunidad económica

Según añade el mismo medio, un posible fichaje de Falcao representaría un crecimiento económico importante para el club en su mercadeo, expresado por una fuente de la directiva del equipo. “La llegada de la estrella del fútbol colombiano sería muy rentable, en términos económicos. ‘Se llenaría el estadio todos los fines de semana’, pronostica una fuente murcianista. La venta de camisetas con el número de Falcao se multiplicaría, alcanzando cifras no conocidas, y supondría un impulso para la nueva tienda oficial”, se explica.

Y concluye: “El club tampoco olvida la comunidad colombiana que reside en la Región y en provincias vecinas, clientela potencial para acudir a Nueva Condomina y comprar la camiseta de su delantero fetiche. Números finos que se hacen desde el Consejo de Administración para darle encaje financiero a la operación”.