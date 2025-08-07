¿Cómo le fue a Millonarios la última vez que se enfrentó a Alberto Gamero?

Alberto Gamero no enfrenta a Millonarios en El Campín desde hace más de seis años. (Colprensa-Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Millonarios y Deportivo Cali reeditan este viernes una nueva edición del clásico añejo del fútbol colombiano, un compromiso al que ambos equipos llegan urgidos, especialmente los locales, coleros del campeonato y sin puntos, luego de tres partidos disputados.

El juego tiene carios condimentos especiales, pero sin duda uno que se roba todas las miradas es el reencuentro de los azules con Alberto Gamero, quien fue su entrenador durante los pasados cinco años.

Tal y como lo comentó el mismo director técnico samario en el transcurso de la semana, esta será su primera visita a El Campín desde su salida del club, en diciembre del año 2024, luego de quedar eliminado en la última fecha de los cuadrangulares finales.

¿Cómo le fue a Millonarios la última vez que enfrentó a Alberto Gamero?

Han pasado ya casi 6 años desde la última vez que Millonarios enfrentó a un equipo dirigido por Alberto Gamero, el último duelo se dio el 9 de octubre del 2019, a pocos meses antes de haber sido anunciado como DT azul.

En aquella oportunidad, Deportes Tolima derrotó al club bogotano 2-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Los goles fueron obra de los defenses Julián Quiñones y Sergio Mosquera, este último hoy en día en Millonarios.

De hecho, en aquel año, Gamero le ganó por partida doble a Millonarios, puesto que en el primer semestre, el 17 de abril del 2019, los había derrotado 1-2, con goles de Marco Pérez, de penalti, y Alex Castro, hoy en los bogotanos; el descuento fue obra de Fabián González Lasso.