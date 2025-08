Gamero sobre su regreso a El Campín: No sé cómo me reciban, pero quiero ir a ganarle a Milllonarios

Millonarios y Deportivo Cali disputan uno de los partidos más llamativos de la sexta fecha del fútbol colombiano. El denominado Clásico añejo del país estará enfrentando a dos equipos necesitados en la tabla, el local es colero y sin un solo punto; la visita viene de caer 0-3 en casa ante Llaneros.

Además de ya ser considerado un clásico y de la situación en la tabla de los dos, el retorno del técnico Alberto Gamero al estadio El Campín es otro de los condimentos especiales que tendrá este juego, el cual se llevará a cabo el próximo viernes, a partir de las 7:30PM.

¿Qué dijo Alberto Gamero sobre su regreso a El Campín?

Sobre la actualidad de Millonarios, el técnico samario Alberto Gamero dejó en claro, en diálogo con Súper Combo del Deporte, que primero debe preocuparse por el momento de sus dirigidos.

“Lo primero es enterarse uno de la situación que están viviendo mis jugadores, hay tensión, para nadie es un secreto. No es fácil para los jugadores estar en una cancha donde tenemos 15-20 mil aficionados. Tenemos que irles metiendo a ellos en su mente, en su cabeza, que jueguen tranquilos”, comentó al respecto.

Y agregó: “He cambiado cositas, que de pronto venían en los momentos otros. Siempre le digo a ellos, un equipo para que haga cosas diferentes, tiene que cambiar muchas cosas de las que venía. Hemos tratado de corregir cositas, de mejorar, de ir corrigiendo”.

Entretano, sobre como cree que será recibido, comentó: “Desde que salí de Millonarios en diciembre, yo no he vuelto a El Campín. Para mí va a ser algo extraño, no sé cómo me vayan a recibir, no sé si me van a tratar bien. Lo que estoy seguro es que hoy con el Deportivo Cali quiero irle a ganar a Millonarios, eso sí lo tengo muy clarito, esa es la mentalidad que tengo”.

“Así como ellos tienen urgencia de los tres puntos, yo también tengo urgencia de los tres puntos. No es porque vaya a jugar con Millonarios, yo necesito ganar, con el equipo que me enfrente el día viernes, yo necesito ganar”, concluyó al respecto.